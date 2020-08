Zvanično, kapitalno pojačanje - Danilo Pantić ponovo u Superligi!

View this post on Instagram

Od srede Danilo Pantić je i zvanično igrač Čukaričkog. Nekadašnji mladi reprezentativac Srbije potpisao je ugovor sa belo-crnima, na Banovom brdu će igrati kao pozajmljen igrač iz Čelzija u narednih godinu dana. - Veliko pojačanje za naš klub. Svima su dobro poznati kvaliteti Danila Pantića. Sa nama je već duži period, odradio je čitave pripreme na Zlatiboru, odigrao i nekoliko prijateljskih utakmica. U međuvremenu su završene sve formalnosti pa će Pantić narednih godinu dana provesti kao pozajmljen igrač Čelzija u Čukaričkom – kazao je Nenad Mirosavljević, sportski direktor kluba sa Banovog brda, koji je još dodao: - I u ovom prelaznom roku za sada nismo mnogo pazarili, posle levog beka Nemanje Tošića, Pantić je drugo pojačanje. Oslanjamo se uglavnom na našu Omladinsku školu, koja je jedna od najboljih u Srbiji, a pojačanja koja dovodimo moraju da budu ekstra kvalitet. Takav je slučaj upravo sa Danilom Pantićem.