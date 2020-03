Pisali smo vam danas, norveški novinar Od Inge As nam je istakao da će skoro sigurno utakmica između Srbije i Norveške u okviru plej-ofa kvalifikacija za Evropsko prvenstvo biti odigrana, ali bez prisustva publike.



To je i zvanična odluka Fudbalskog saveza Norveške koju nam je javio pomenuti novinar Od Inge As.



Upravo je doneta odluka o tome da se utakmica u Oslu zakazana za 26. mart odigra bez prisustva publike!



To je zvanična odluka, sačekaćemo da vidimo da li Korona virus ima tu moć da ponovo promeni ovu odluku i odloži meč imajući u vidu da je veliki broj srpskih igrača "zaglavljen" u Italiji.