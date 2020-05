''Žule'' Stojković ponosan što nije igrao ovu utakmicu, opet bi isto uradio!

Bivši bek Crvene zvezde Filip Stojković , koji je sada član bečkog Rapida, govorio je za austrijske medije o pojedinim detaljima iz svoje karijere koji su u proteklom periodu privlačili pažnju javnosti.





Ono što je u najsvežijem sećanju jeste njegovo odbijanje da nastupi za reprezentaciju Crne Gore protiv selekcije takozvanog Kosova u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.





''Nisam mogao da budem na terenu tokom tog meča. Jako sam srećan što nisam igrao utakmicu. Ponosan sam na tu odluku. Ponovo bih isto uradio'', naglasio je Stojković.





Bez obzira na takvu odluku, njegov odnos sa predsednikom FSCG Dejanom Savićevićem nije se pokvario.





''Za njega imamo samo reči hvale. Odlično se slažemo. Naravno, uoči meča sa Kosovom smo imali intenzivnu raspravu. Međutim, podržao me je u svakoj odluci, pa i toj. Znao je da moram da se vratim u klub'', objasnio je Stojković.

-





Na taj način je praktično završio reprezentativnu karijeru, koja je možda mogla da ide i u drugačijem smeru da je bio dovojno strpljiv da sačeka poziv reprezentacije Srbije.





''Uradio sam to zbog karijere. Nisam se vodio ni glavom, ni srcem. Da sam samo to slušao moj izbor bi bila Srbija. Mnogo ljudi je diskutovalo o ovoj temi. Ali to je bila samo moja stvar'', uverava Stojković.