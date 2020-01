''Zmajevi'' otputovali u Tursku na pripreme, ovo je Kokovićev spisak

Trener Voždovca Radomir Koković će u Turskoj na raspolaganju imati 24 igrača, od čega tri golmana.



U avionu za Antaliju našli su se: Marko Ilić, Marko Trkulja, Despot Mihailović, Nemanja Nikolić, Miloš Stojčev, Nikola Mikić, Stefan Hajdin, Lazar Zličić, Stefan Purtić, Jovan Nišić, Cvetković Nenad, Janković Aleksa, Bošnjak Strahinja, Cvetićanin Luka, Justas Lasickas, Živojinović Viktor, Živković Marko, Stoisavljević Dragan, Jakovljević Luka, Bakić Vasilije, Gjorgijevski Marko, Radulović Pavle, Vuković Novak i Ajdinović Edin.



Koković je pred polazak rekao da će rad s mladim igračima biti jedan od fokusa ovih priprema.



"Pre svega, želimo da sprovedemo plan priprema do kraja, da prođemo bez povreda i nekih otežavajućih okolnosti. Osnovna ideja jeste da unapređujemo svoju igru i razvijamo mlade igrače kako bismo na kraju dana svi bili bolji. Postoje odredjeni segmenti igre na kojima treba raditi i nadam se da ćemo tokom ovih priprema znatno unaprediti sve što smo do sada uradili", rekao je Koković, prenosi klub.



Fudbaleri Voždovca će u Antaliji boraviti do kraja januara, a u tom periodu je planirano da odigraju i četiri prijateljske utakmice - protiv Legije iz Varšave, Šahtjora iz Karagande, Leha iz Poznana, kao i Zorje iz Luhanska.



"Zadovoljan sam i kontrolnim mečevima koji ćemo odigrati, moja je želja bila da to budu jaki timovi kako bismo videli gde se nalazimo u ovom momentu, ali i da bi mladi igrači mogli da se takmiće protiv jako kvalitetnih evropskih ekipa", rekao je Koković.