Zlatne koke Partizana, crno-beli planiraju prihod od preko 30 miliona!

Ekipa Partizana treba da okrene sledeći list.



Sezona iza nas za crno-bele je neuspešna, pre svega što je završena bez trofeja, Partizan se nikada neće zadovoljiti drugim mestom u Srbiji, ma o kom takmičenju da se radi.



Upravo su na tom mestu završili u oba takmičenja, pa je jasno da slede nešto drugačiji dani za klub iz Humske.



Šta je plan uprave Partizana?



Izvesno je da će doći do prodaje nekog od bitnijih igrača, pre svih mislimo na Umara Sadika jer je možda i pravo vreme za to.



Nigerijac se nalazi na meti velikih klubova koji su spremni da izdvoje ogroman novac za njega, a predvodi ih Lil.



Francuzi tragaju za zamenom za Osimena koji definitivno odlazi i to u Napoli, a Partizanov napadač im je idealna zamena, ali će ih koštati. Partizan želi da naplati čitavih 15 miliona evra od transfera Umara Sadika.



Prodaja Filipa Stevanovića se takođe pominje, mladi fudbaler stasava u sjajnog igrača, uči iz dana u dan i neverovatan je potencijal što je dokazao više puta do sada. Ne bi bio ni prvi ni poslednji koji je napustio Partizan kao tinejdžer, a cena i za njega je verovatno oko 15 miliona evra.









Dakle, u slučaju prodaje ova dva fudbalera Partizan bi zaradio čitavih 30 miliona evra, što bi bilo sasvim dovoljno za formiranje kvalitetnog tima za narednu sezonu, ali i za stabilno funkcionisanje kluba.



Nije to sve, moguće je da će biti kvalitetnih ponuda za Sumu i Asana, obojica bi mogli Partizanu da donesu ogromnu sumu novca.



Da li je sada najbolje vreme za prodaju?