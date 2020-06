Žižić i sledeće sezone u Grafičaru

Milija Žižić će i naredne sezone biti na klupi beogradskog Grafičara.



Na zvaničnom sajtu Crvene zvezde je objavljena ova informacija, a on je istakao da je prezadovoljan jer nastavlja saradnju.



"Prezadovoljan sam nastavkom saradnje. To je posledica kvalitetnog rada, a imam potrebu i da se zahvalim rukovodstvu kluba koji prepoznaje našu predanost, kao i kolegama i igrackom kadru koji me prate na najbolji mogući način. Smatram da kontinuitet daje rezultate, pogotovo ako se radi kvalitetno, a meni je cilj da nastavimo da stvaramo igrače i postižemo dobre rezultate", rekao je Žižić.



Da li će neko od fudbalera Grafičara naredne sezone igrati u Crvenoj zvezdi?



"Ima dosta kandidata za prekomandu u prvi tim. Ponosan sam zbog toga, jer su bili vredni i marljivi tokom godine i zaslužuju sve što im se dešava. Bitno je da smo spremni za nove izazove i da smo svesni svih ciljeva koje smo postavili pred nas", rekao je Žižić.