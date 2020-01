Život posle Marina? Ovo je Zvezdin plan!

Crvena zvezda je danas ostala bez svog kapitena.



Marko Marin je prodat u Saudijsku Arabiju Al Ahliju, Zvezda neće dobiti čitavu sumu novca od transfera, a izvor blizak klubu je istakao da "crveno-beli" neće tražiti zamenu za plejmejkera.



"Marko Marin je svoje ime upisao zlatnim slovima u istorijskim uspesima Crvene zvezde. Došlo je vreme za rastanak. Marin je insistirao da ide, ima 31 godinu, treba i on da se naplati svojim poslednjim ugovorom. Nećemo nikoga dovoditi na njegovo mesto, želimo da otvorimo prostor za naše klince " , saznajemo iz izvora bliskih klubu.



"Doveli smo ga za 700 hiljada, odradio je veliki posao, prodali smo ga za 1,7 miliona evra. Želimo da otvorimo prostor za mlade Zvezdine igrače i očekujemo još nekih odlazaka. Sledi nam veliko podmlađivanje tima. Nećemo nikoga dovoditi.



"Želimo da smanjimo budžet za plate. Marin je imao 1,2 miliona evra neto plus 500 hiljada bonuse plus porezi na sve to. Koštao nas je dva miliona bruto godišnje", tvrdi izvor.





Izgleda da je vreme za neke nove klince...