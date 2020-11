Žigićeva kontra Nemanji Vidiću! Ma, kakve promene?!

Fudbalska javnost u Srbiji podeljena je kada je u pitanju podrška Nemanji Vidiću, povodom njegovog apela za korenite promene u srpskom fudbalu posle neuspeha u pokušaju da se naš nacionalni tim plasira na Evropsko prvenstvo.





I dok Vidića podržavaju Nemanja Matić, Slavoljub Muslin, Ljubinko Drulović, Zoran Tošić... sa njim se ne slažu Marko Pantelić, Goran Drulić, a sada i Nikola Žigić!





Vidićev nekadašnji saigrač, a sada član Tumbakovićevog stručnog štaba koji nije ostvario zacrtani cilj smatra da - ''promene nisu potrebne i da svi rade dobar posao''?!





''Od 2004. godine bio sam reprezentativac, igrao za državni tim maltene osam godina. Prošao sam mnogo toga…







Onda sam se nedavno vratio da radim u stručnom štabu A tima što je za mene bila posebna čast i privilegija. Kao neko ko je dugo tu odgovorno tvrdim da se Savez uvek trudio da igrači imaju fantastične uslove.



Zna se kako se biraju članovi rukovodstva, selektor i svi ostali. Postoje pravila i procedure koje se moraju ispoštovati, ja nemam nikakvu sumnju da su svi radili dobar posao, i da promene nisu potrebne.



Kontinuitet je važan faktor. Sigurno da nikome nije bilo svejedno zbog poraza i neuspeha. Jednostavno, mora se krenuti dalje'', objašnjava Žigić, a prenosi ''Telegraf''.





Komentarišući poraz od Škotske u finalu baraža za plasman na EP, Žigić se osvrnuo samo na jedanaesterce, kao da je zaboravio da je naš tim jedva izbegao poraz još u regularnom toku meča.





''Jedan od najtežih trenutaka u mojoj sportskoj karijeri. Ali to je tako u fudbalu. Jedanaesterci su rulet u kojima su ovog puta Škoti imali više sreće. Posle utakmice dugo nismo mogli da verujemo da smo ipak izgubili. Ali i to je sport. Kao što prihvatamo pobede i uspehe, tako moramo da budemo jaki i u situacijama kad je najteže'', konstatovao je on.