Želja sve jača, bivši kapiten Partizana sanja povratak u Humsku!

Nekadašnji srpski reprezentativac Nenad Đorđević je tokom igračke karijere u dva ''mandata'' nosio dres Partizana, najpre od 2003. do 2007. godine, u tom periodu je bio akter i istorijskog ulaska u Ligu šampiona, pa od 2008. do 2010. godine i imao je čast i da sa kapitenskom trakom predvodi crno-bele.





S obzirom da je i veliki navijač Partizana, njemu je to bilo ostvarenje najlepšeg fudbalskog sna.





Sada je već 40-godišnjak, igračku karijeru je završio 2016. godine, posle čega se posvetio trenerskom poslu u Švedskoj, gde je i igrao nekoliko godina posle odlaska iz Partizana.







Radi kao trener u mlađim kategorijama švedskog Kalmara, ali u razgovoru za portal '' Nova.rs '' otkrio je da mu je sada najveća želja da se i kao trener dokaže u Partizanu.





''Do skoro sam vodio U17 Kalmara, pa sam preuzeo omladince. Zadovoljan sam ovde, lepo mi je. Ipak, jasno je da mi Partizan nedostaje svaki dan. Koliko mi je sve to daleko po kilometraži, ako merimo drugim parametrima – emocijama i time da se redovno čujem s mnogim bivšim igačima, onda mi je dosta blizu.



-





Drago mi je što bivši igrači vode klub, što su treneri. Moja ambicija, neki san, kao kada sam kao klinac sanjao da postanem fudbaler, jeste da se kao trener vratim u Partizan.







To uvek stoji negde na svom mestu u glavi, s obzirom na to da sam partizanovac od malih nogu. Taj neki san me je i kroz igračku karijeru doveo do Partizana, kasnije i do četiri titule, dva Kupa Srbije.







Igrala se Liga šampiona, kroz ceo taj moj mandat, bili smo redovni učesnici tadašnjeg Kupa UEFA, koji je posle promenio naziv u Liga Evrope'', izjavio je Đorđević.





Tu želju je kao igrač uspeo da ostvari, bilo bi sada Đorđevića zanimljivo videti i u trenerskoj ulozi u Partizanu.