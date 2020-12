"Zeka" velikog srca, koverta za 55 zaposlenih!

Popularni Zeka, Miloš Jojić, vratio se ove sezone u Partizan nakon solidne igračke karijere u inostranstvu, igrao je i Ligu šampiona sa Borusijom iz Dortmunda, kasnije je njegova karijera išla silaznom putanjom da bi u crno-belom dresu ponovo pokušao da je maksimalno oživi.



Da je još veći čovek nego što je fudbaler, dokazao je juče kada je svakom zaposlenom u SC Teleoptik podelio kovertu kao novogodišnju čestitku.



U svakoj koverti je bilo po 150 evra.



"Prvo bih želeo da se zahvalim svima vama dragi novinari koji ste objavili ovo vezano za moj gest prema zaposlenima na sportskom centru Teleoptik, iako moja namera nije bila da se to stavlja u prvi plan i objavljuje. Celu ovu negativnu atmosferu oko korone sam hteo da razbijem ovim gestom, i da bar malo ulepšam praznike ljudima koje poznajem preko 20 godina", rekao je Jojić.



"Moram da napomenem da je ovo isključivo bilo po mom osećaju, neki vid zahvalnosti tim ljudima", dodao je on.



Podseća da nikakvih nesporazuma nema među fudbalerima.



"Nije bilo nikakvih nesporazuma među nama igračima, kako je navedeno. Mi organizovano, skoro svake nedelje, odvajamo sredstva za razne humanitarne akcije, pa i za naše drage zaposlene na Teleoptiku", istakao je Miloš Jojić.



"Situacija u klubu je stabilna, plate ne kasne, te zaista nema potrebe da se ovakav gest stavi time u lošu konotaciju i time ne samo umanji,već stvori loša slika i atmosfera. Mi smo jedna porodica, jedna kuća i bilo da to radimo grupno ili pojedinačno radimo od srca!", kaže Jojić.