Zdravko Mamić: ''Sinoć je jedan veliki hrvatski brend dotakao dno...''

Sinoćnjim porazom od Rijeke na svom terenu (2:3), splistki Hajduk je kolo pre kraja sezone i definitivno izgubio sve šanse da se domogne četvrtog mesta na tabeli.





Ipak, igraće u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ali pogled na tabelu je sigurno veoma bolan za navijače Hajduka.





Zna to i Zdravko Mamić, dugogodišnja ''alfa i omega'' zagrebačkog Dinama, pa se tim povodom oglasio nna Fejsbuku porukom da je Hajduk - dotakao dno.







''Sinoć smo u nikad zanimljivijoj završnici Prve lige svedočili jednoj istorijskoj činjenici koja me lično iz racionalnih razloga žalosti.







Sinoć je jedan veliki hrvatski sportski brend HNK Hajduk iz Splita dotakao dno i zacementirao svoje peto mesto na tabeli u ovoj sezoni – sezoni u kojoj su u Evropi uspeli da ispadnu od malteških ribara i kuvara, od Gorice u osmini finala Kupa, te su kao krunu sezone uspeli da doguraju do petog mesta u ligi.







U ligi u kojoj ih od zagrebačkih kvartova nije pobedilo još jedino Vrapče samo zato što nije u Prvoj ligi. Klub je to godišnje koji troši 20 miliona evra, a zadnjeg igrača za ozbiljan iznos, mimo projekta porodice Vlašić, stvorio je i prodao u prošloj deceniji, dok su zadnje ozbiljnenovčane nagrade za nastupe u Evropi dobili pre uvođenja evra u upotrebu.







Klub je to moralnih vertikala i sjajnih kvazi-stručnjaka koji su drugima spremni da sude o svemu – od novinarstva do politike. Klub je to koji je od grada koji ima gotovo pet puta manje stanovnika od Zagreba u poslednjih deset godina dobio 450 miliona kuna, a nastup na evropskim takmičenjima im je ređi od Halejeve komete.







Klub je to koji se svake godine i na svakoj skupštini skriva iza navijača i izmišlja neprijatelje koji ih onemogućavaju u obavljanju posla u kome su sve lošiji i lošiji. Klub je to koji će za svoju nesposobnost okriviti čudne likove iz Hercegovine.







A nisu ni svesni da im nema Dinama, Zdravka Mamića i ljudi koji znaju da rade sa talentovanom decom da bi ove godine kvalifikacije za Ligu Evrope svojim zaslugama, radom i rezultatim videli smo na televiziji, jer ih nema ni na Plejstejšnu. E moj Hajduče…,'' poručuje Mamić.

