Zdjelar sa novim statusom, ne pristaje na bod

Sa novim statusom - reprezentativca, nakon što je bio deo selekcije Ljubiše Tumbakovića, danas ima veću odgovornost, čeka je i sam svestan.



"Sigurno je lepo čuti: Saša Zdjelar – reprezentativac, ali... Svestan sam i odgovornosti! Daću, zato, sve od sebe da budem na još većem nivou nego u prethodnim derbijima i doprinesem najslađem uspehu", rekao je Zdjelar za



On se složio sa Stanojevićem da će Zvezda biti znatno oslabljena neigranjem Gelora Kange i Mirka Ivanića, a i da će povratak Miloša Jojića (Zeke) biti od velikog značaja za crno-bele.



"Da, Zeka je došao i... igraće. Nadam se da će da nam donese mnogo dobrih stvari, verujem da ćemo dobro da se dopunjavamo, pomažemo jedan drugom. Što se tiče Kange i Ivanića, nemam sumnju – mnogo će da nedostaju komšijama", dodao je Zdjelar.

Osvrnuo se i na to što će utakmica biti bez prisustva navijača.



"Siguran sam da neće da im bude lako da gledaju prenos iz Humske sa malih ekrana, ali situacija je takva i u svetu, jednostavno, ne možemo protiv toga. Lično, nedostaju mi navijači: i te kako su nam potrebni. S druge strane, derbi ne sme da oseti to što ih nema, svesni smo koliko je važan za nas", istakao je on.



Za kraj, on je rekao da nikad ne pristaje na bod.



"Utakmica će da bude mnogo drugačija, ali nadam se da ćemo mi da izađemo kao bolji i iz ovog duela. Nikad se ne zadovoljavam nerešenim rezultatom", zaključio je Saša Zdjelar.