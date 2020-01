Zbog čega je Vojvodina pustila Matića u Partizan? Lalatović objasnio!

Trener fudbalera Vojvodine Nenad Lalatović rekao je danas da je doskorašnji fudbaler novosadskog kluba Bojan Matić rekao "da se psihički više ne oseća kao član Vojvodine" i da je imao izričitu želju da pređe u Partizan.



"Već na samom okupljanju pred početak priprema za ovaj deo sezone Bojan je rekao da se psihički više ne oseća kao naš član i da želi da promeni sredinu. Iz uprave mu je tada rečeno da, ako u klub stigne odgovarajuća finansijska ponuda koja će zadovoljiti i njega i Vojvodinu, o njegovom transferu može da se pregovara", rekao je Lalatović za klupski sajt.



On je rekao i da je prva ponuda Partizana bila odbijena.



"Nakon što je Partizan korigovao svoju ponudu i pritom u čitav posao uključio i raskid ugovora s Nemanjom Nikolićem, pri čemu je u Vojvodinu stigao Momčilo Mrkaić, klub je odlučio da se saglasi s prelaskom Matića u Partizan", kazao je Lalatović.



Šef stručnog štaba Vojvodine rekao je i da je Matić imao izričitu želju da pređe u redove beogradskog kluba.



"Rekao je da mu je od strane Partizana ponuđen mnogo jači ugovor nego što to Vojvodina može da uradi, te da time ima priliku da reši svoju egzistenciju. Ja sam mu rekao da je Vojvodina jednako veliki klub kao Crvena zvezda i Partizan i da će, ako u drugom delu sezone biti na istom nivou kao jesenas, na leto sigurno ostvariti neki dobar inostrani angažman. Međutim, on je ostao pri svom stavu i ja sam morao da se složim s tim", rekao je Lalatović.