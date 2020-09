Zašto Voša ne bi mogla da izbaci Standard? Lalatović najavio idealan scenario!

Pobeda protiv Radnika bila je samo uvertira u meč sezone - Vojvodina u četvrtak u 20.00 gostuje Standardu iz Liježa u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.



Trener Nenad Lalatović je nakon pobede nad Radnikom, govorio i o narednom protivniku, na debiju u Evropi ove sezone.



"Pogledao sam već tri njihove utakmice i stvarno su vrhunska ekipa. Imaju strašne bokove, pokretljive vezne igrače, jednog jakog špica… To je klub koji je 10 puta bio prvak Belgije, tako da o Standardu iz Liježa ne treba trošiti reči. Njihova dvojica igrača zarađuju kao svi fudbaleri Vojvodine zajedno sa stručnim štabom. Čeka nas teška utakmica, ali u fudbalu je sve moguće. Igra se jedna utakmica, a mi kao Vojvodina i ja kao trener nemamo razloga ikoga da se plašimo. Mojim igračima sam to usadio, što vidite i sami. U finalu Kupa smo pobedili, iako to niko nije očekivao", rekao je Lalatović, a prenosi sajt kluba.



On veruje da Novosađani mogu da naprave veliki korak ka Evropi, odnosno da se plasiraju u plej of, gde ih čeka Fehervar ili Rems.



"Zašto ne bismo mogli da izbacimo Standard? Naravno da su favoriti, ali apsolutno verujem da možemo da prođemo. Ako ne bude tako, neće biti smak sveta, a ukoliko bude, biće to još jedna velika pobeda za našu Vojvodinu. Već smo ih analizirali, a sada ćemo polako početi da upoznajemo igrače sa njihovim kvalitetom. Idemo da im se suprotstavimo, a branićemo se samo ukoliko Standard bude bio mnogo bolji i dominantniji od nas. Ako ih budemo napali i igrali hrabro, mislim da možemo do četvrtog kola", dodaje Lalatović.







Vojvodina će u Liježu biti oslabljena, pošto zbog povrede neće moći da nastupi golman Nikola Simić.



"To je veliki hendikep za nas i meni je jako žao što se Simić povredio, zbog čega će biti odsutan između četiri i šest nedelja. Ovo je Goranova prva utakmica i naravno da sam ga bodrio, jer je to apsolutno zaslužio. Branio je fenomenalno. Vojvodina stvarno ima sjajne golmane, što je prvo pokazao Rockov. To je naš A reprezentativac i naše dete, a ja sam ga trenirao i u prvom i u drugom mandatu. Pokazao je da je zasluženo tu gde jeste i bio bih najsrećniji kada bismo i oni i mi prošli u četvrto kolo, pa da se sretnemo na Karađorđu i on dođe kući", zaključio je Lalatović.