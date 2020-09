Zašto nisu igrali Stojković i Banjak? Stanojević potvrdio, Partizan ima novi problem!

"Defanzivno smo bili onako kako sam ja želeo. Prvih 20 minuta smo bili pod pritiskom, malo smo sporije igrali, ima nekih segmenata... Daleko je to još od onog što ja želim, naravno, ali polako. Biće oscilacija, teško je sad privići se na sve, ali zadovoljan sam generalno", rekao je Stanojević posle meča, prenosi klub.



Stanojević je naveo da je zadovoljan i igrom Lazara Markovića na ovom meču.



"Lazar je bio izuzetan danas, opasan izmedju linija, okrenut ka golu, dao je i taj pas kod crvenog kartona. Sve je dobro bilo. Što se tiče formacije, to je bio raspored danas... Suma nije imao pravo, videćemo za dalje... Sve zavisi od Sume, od Lazara, kako budu radili i igrali, tako ćemo praviti tim. Igraće najbolji", rekao je trener Partizana.



Maki Banjak nije igrao zbog povrede, a Stanojević se plaši da će duže pauzirati.



"Tu smo malo u deficitu, ali zadovoljan sam kako su danas izgledali Ostojić i Vitas", dodao je on.



Stanojević je bio zadovoljan i igrom Aleksandra Miljkovića, baš kao i Filipa Stevanovića, strelca lepog gola u Humskoj.



"Fića je igrao odlično, bio je opasan. Nadam se da će dobiti još jedan sat za ovaj gol", rekao je Stanojević.

Na golu Partizana bio je Aleksadar Popović umesto Vladimira Stojkovića, a trener Partizana je objasnio da je to zbog "bonusa".



"Nismo, nismo imali rešenje. Generalno bi Stojković branio, ali takva je situacija, videćemo u budućnosti", rekao je Stanojević.



Partizan u četvrtak igra u Moldaviji protiv Sfintula u kvalifikacijama za Ligu Evropa.



"Nemamo vremena, to je moj najveći problem. Ni sad nismo imali vremena, jedan trening sam uspeo da odradim sa celom ekipom i sad ću verovatno imati jedan normalan, ozbiljan trening... Spremamo se za Moldavce već od večeras", rekao je Stanojević.