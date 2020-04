''Zaštitite Luku Jovića, on je dobar, pošten, častan momak''!

''slučaju Luka Jović''. Kraj gostovanja Marka Pantelića na TV Prva , u emisiji posvećenoj borbi sa koronavirusom, obeležilo je i pitanje voditeljke Jovane Joksimović o





Podsetimo, Jović je prošlog meseca kažnjen zbog kršenja pravila karantina po dolasku iz Madrida.





Ipak, Pantelić smatra da je u medijima sve to preuveličano.







''Malo je napravljen veliki pritisak na Luku, on jeste došao privatnim avionom ovde, napravio grešku parkiranja, ali on je izuzetno častan i pošten i on će tu kaznu i platiti. Nije on napravio nešto što je za kućni pritvor, ili da ide kod sudije za prekršaje, imao je novčanu kaznu koju će platiti'', objasnio je Marko Pantelić, potpredsednik FSS.





Potom je usledila i Pantelićeva molba novinarima.







''Apelovao bih i na novinare. Stavljaju ga na stub srama nekoliko meseci. On je fudbaler naše zemlje. Desilo se sada šta se desilo, ali on ima 22-23 godine, znači molim vas, on treba da igra još deset godina za našu reprezentaciju.







Ne možete da igrača stavljate u nebesa do pre godinu dana, a sad sve protiv njega... Apelovao bih zato, dajte malo, to su naši igrači, Luka je dobar, pošten, častan momak, strašan fudbaler.







I kad mu ne ide mediji treba da stanu u zaštitu Luki Joviću, a ne da kažu Luka je izvan Reala, rekla Marka ovo, rekla Marka ono, šta nas briga šta je rekla Marka, za nas je Luka Jović jedan jedini u Realu, najbolji.





Ko god napravi grešku, on mora da snosi posledice, ali mediji dižu još veću hajku u odnosu na to'', zaključio je Pantelić.

