Žander otvorio dušu Kipranima, šta je sve doživeo zbog penala u Pireju?

Pre par dana, Crvena zvezda je sporazumno okončala saradnju sa levim bekom Žanderom, koji je na ''Marakanu'' stigao prošlog leta iz kiparskog Pafosa.





Tokom jeseni povremeno je dobijao priliku, postigao i jedan gol, ali igranje rukom u svom kaznenom prostoru u finišu meča poslednjeg kola grupne faze Lige šampiona protiv Olimpijakosa u Atini bilo je poslednje što je uradio u Zvezdinom dresu.





Zvezdu je to koštalo plasmana u ''evropsko proleće'', a Žander je od tada praktično otpisan, pa je pomenuti rasplet i bio očekivan.







Sada kada se definitivno rastao od Zvezde, u razgovoru za kiparski portal '' kerkida.net' ', otkrio je šta mu se sve dešavalo posle pomenutog penala.





''Bilo je to zaista najgori period u fudbalu koji sam ikada doživeo. Četiri dana pre utakmice u Grčkoj postigao sam gol i imao asistenciju, četiri dana kasnije bio sam u paklu. Ono što me je jako rastužilo su poruke koje sam dobio.







Da su bile upućene samo meni, ne bih se osećao tako loše, ali kada vam je porodica ugrožena, reči su suvišne.







Ovo ne sme da se dešava u fudbalu. Dobio sam razne poruke, poput 'želimo da umreš, ne samo ti nego i supruga i tvoj sin. Neka umre cela vaša porodica. Ti si majmun'. To me je jako rastužilo. I sve to zbog penala...







Smešno je reći da sam namerno igrao rukom u kaznenom prostoru da bih dobio novac od Olimpijakosa ili kladio. Nikad se ne kladim. To je životna glupost'', objašnjava Žander.







Ipak, tu stranicu u karijeri ostavio je iza sebe i sada optimistički gleda napred ka nekom novom izazovu u karijeri.







''Život ide dalje, dešava se i najboljim igračima na svetu. Bilo je teško vreme, ali moram da nastavim. Gledam napred. Osećam se snažno'', poručio je Žander.

