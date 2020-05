Zajednica izabrala predsednika, Zvezda i Partizan dali potpredsednike

Lazović je, kako je saopšteno posle sednice, reizabran na predlog većine klubova.



On je već četiri godine predsednik tog udruženja, a novi mandat mu važi do 2024.



Lazović je zahvalio članovima Skupštine Zajednice na ponovnom izboru i istakao da je to potvrda dosadašnjeg uspešnog rada.



Obećao je da će se truditi da sa najbližim saradnicima u predstojećem periodu Zajednicu podigne na još viši nivo.



Za potpredsednike Zajednice izabrani su predstavnik Crvene zvezde Marko Petrović i Partizana Svetomir Tanasković.



Ostala četiri člana Izvršnog odbora čine Stanislav Tončev, Miloš Dangubić, Marjan Rnić i Bojan Pavićević.



Takodje, na sednici su izabrani i predsednik i članovi Nadzornog odbora koji sada čine Željko Šakota, Aleksandar Perin i Darko Bradonjić.

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Jovan Šurbatović čestitao je svim izabranim predstavnicima i izrazio veliko zadovoljstvo dosadašnjom veoma uspešnom saradnjom izmedj FSS-a i Zajednice.



Takodje, najavio je sve buduće planove Fudbalskog saveza Srbije koji će za cilj imati, navodi se, znatno unapredjenje pozicije klubova i samih takmičenja.



Nakon sednice Skupštine održana je i sednica Izvršnog odbora, na kojoj su ponovo izabrani dosadašnji takmičarski organi Zajednice.



Direktor Super lige je Vladimir Bulatović, komesar za takmičenje Prve lige Aleksandar Pivić, a komesar za bezbednost Svetislav Radosavljević.



