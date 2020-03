Zadovoljstvo u crno-belom, ali i jedno nepopularno mišljenje za Lazara Pavlovića! (TVITOVI)

Prelep gol Lazara Pavlovića, bravo! Bez Natha, Sadika i Sume... Rutinski 3:0 u 55. minuti. Ali Spartak došao da igra fudbal, da se nadigrava, plus ih rano otvorili... Miloševićev Partizan igra sjajan fudbal kad ima prostora za igru. Problem je probijati duple blokove... #FKP

Meni ovaj Lazar Pavlović ne izgleda kao neki talenat. Vidi se da je prošao školu, obučen je, i to je to. Nema vica, nema kreacije... Ova dva gola, sve je to super, ali pokupio dva odbitka, realno... Daj Bože da grešim...