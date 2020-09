Zaboravimo na dva učesnika u LŠ...

Spade knjiga na jedno slovo.Srbija ima samo jednog učesnika u evropskim takmičenjima i to je Crvena zvezda, pošto su večeras svoje evropske puteve za ovu sezonu završili Partizan i Vojvodina u Belgiji.Partizan slabiji od Šarlroe, Vojvodina od Standarda, iako su obe ekipe stigle do produžetaka i tamo su poraženi, verovatno zbog slabije fizičke pripremljenosti od belgijskih timova koji su fizički izuzetno potkovani.Šta ovo znači za srpski fudbal?Ono o čemu smo pisali već par godina, a to je da imamo šansu za dva učesnika u Ligi šampiona jednog lepog dana, neće se desiti jer smo prekinuli niz u najgorem mogućem trenutku. Jedini način da se stvar popravi ove sezone jeste da Zvezda stigne veoma daleko u LE (čitaj: polufinale ili finale) pa da nastavimo tradiciju velikog broja bodova u Evropi u poslednje tri godine.Trenutno smo ove sezone na 2.625, što je slabo imajući u vidu da imamo samo jednog predstavnika, a svi naši direktni konkurenti (Škotska, Ukrajina, Kipar, Danska, Švajcarska, Grčka, Hrvatska, Češka i Izrael) makar po dva, pojedini i četiri (Češka).Jedino što je dobra stvar u čitavoj priči jeste činjenica da se sledeće sezone brišu bodovi iz sezone 16/17 kada smo bili očajni sa samo 2,875 bodova, ali je definitivno propuštena prilika da skor daleko popravimo i da budemo čak i favoriti za dva učesnika u LŠ. Još jedna dobra stvar jeste što UEFA računa bodove na isti način ove sezone, a da se igraju samo po jedna utakmica u kvalifikacijama (osim u plej-ofu za LŠ), pa naši protivnici ne mogu osvojiti previše bodova.Na ovaj način, najverovatnije ćemo biti između 15-22. mesta što ništa značajno neće promeniti za sezonu 2022/23.