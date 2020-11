Za njega se interesovao i Totenhem, Zvezdin dečak živi svoj san!

Crvena zvezda u svojim redovima ima momka koji je veoma mlad i koji predstavlja svetlu budućnost srpskog fudbala, Strahinju Erakovića.



On je imao svoju ulogu u prethodnom periodu u dresu Crvene zvezde i uprkos nekim greškama, polako se privikava na izazove koju mu se postavljaju u Super ligi i ostalim takmičenjima.



"Mislim da smo u prethodnom periodu odradili veliki posao. Imamo značajnu razliku od devet bodova u odnosu na večitog rivala i po mom mišljenju igramo veoma lep fudbal. Raduje činjenica da nam je efikasnost na zavidnom nivou, ali i činjenica da smo primili mali broj golova. Nama defanzivcima je svakako bitnija ova druga stavka, ali smo dokazali do sada da smo veoma aktivni i u fazi napada", rekao je Eraković.



Prezadovoljan je što je šansu dobio i u Ligi Evrope.



"Otkako sam letos i definitivno u prvom timu Crvene zvezde svaki trening, svaki meč doživaljavam kao ostvarenje sna. Svakom detetu koje je dugo u klubu velika želja je da zaigra u prvom timu, a meni se to upravo i ostvarilo. Mnogo mi znače pohvale zbog dobrih igara, ali i kritike jer samo tako mogu da postajem bolji. Zadovoljstvo je nositi crveno-beli dres na svakom meču, a drago mi je i što dobijam priliku i u Ligi Evrope", kaže ovaj mladi fudbaler za sajt Crvene zvezde.









Skautiran je Gent, čeka se i ta utakmica u četvrtak.



"Veoma tešku i važnu pobedu za nas izvojevali smo u nedelju u Novom Sadu. Vojvodina je jedna od najboljih ekipa u Superligi i sigurno je da smo, na neki način generalnu probu pred Gent uspešno završili. Sada se okrećemo sledećem izazovu, a to je belgijska ekipa. Upoznati smo sa svim njihovim osobinama, ali verujemo u sebe i u pozitivan rezultat. Mislim da možemo doći i do treće vezane pobede, jer smo do sada pokazali da možemo mnogo", ističe Eraković.