Za Bena nema pauze, fudbal se i dalje igra!

Najbolji strelac Superlige Srbije i jedan od najboljih stranaca u Crvenoj zvezdi El Fardu Ben vreme provodi u svom domu u Beogradu naporno trenirajući.



Puno pregršt slobodnog vremena provodi i sa decom, sa kojom u dvorištu igra fudbal. Ben ističe i da mu nedostaje fudbal, utakmice i proslava golova sa saigračima i navijačima.



"Ova situacija i nije baš laka, ali sa celim stručnim štabom na čelu sa Dejanom Stankovićem pokušavamo da održimo fizičku formu kroz naporan rad. Dobijamo program po kom radimo kako u kući, tako i napolju, ukoliko naravno za to imamo priliku. Moj dan počinje jutarnjim treningom, a zatim vreme provodim sa svojom porodicom. Trening nije lak kada ga sam radiš. Individualni treninzi su teški, mnogo je lakše kada se trenira sa celim timom, ali pokušavamo da se što bolje pripremimo, a to je jako važno. Za mene je veoma bitno da naporno radim i da budem spreman, zato što u ovom momentu ne znamo kada će se prvenstvo nastaviti. Za nas igrače je upravo zbog toga bitno da smo u što boljoj fizičkoj pripremi. Kućni treninzi su odlični, intezitet nije pretežak tako da odgovaraju svakom igraču", naglasio je Ben u intervjuu za klupski sajt.



Reprezentativac Komora istakao je da mu nedostaje fudbal.



"Meni ova situacija izgleda kao da se fudbal prekinuo na jednu godinu. Mnogo mi nedostaje sam fudbal, da budem dole na terenu, da postižem golove, kao i da ih proslavljam sa svojim saigračima, a naročito sa navijačima. Nije lak momenat za nas igrače, ali ja se nadam da ćemo uskoro sve nastaviti. Teško je, jer smo navikli da treniramo svaki dan, da igramo utakmice na svakih sedam ili tri dana, a sada je već treća nedelja kako ne igramo fudbal. Moramo da se fokusiramo na to da se dobro spremimo na nastavak koji nas ubrzo očekuje."



Takođe, Ben je opisao i kako izgleda njegov dan, pored treninga.



"Prvo, drago mi je da sam ostao u Beogradu sa svojom porodicom jer je to bila bolja opcija za nas, nego da odemo u Francusku jer je tamo jako loša situacija. Najviše vremena provodim, naravno kod kuće, igrajući se sa mojom decom, igrajući video i društvene igre. Igramo i fudbal u dvorištu, vole da igraju protiv mene, ali ne vole da izgube, ponekad je prava borba. Najmlađi dečak obično pobeđuje, tako da je jako zabavno. Nisam ovoliko vremena provodio sa njima, tako da je to bolja strana ove izolacije. Zbog obaveza u klubu, i igranja tri godine zaredom u Evropi, na svaka tri dana smo imali karantin, i provodili smo vreme zajedno sa timom. Tako da je jako lepo uživati u vremenu sa porodicom."



Imao je i poruku za navijače Zvezde.



"Želim da se pre svega zahvalim svim zvezdašima što su uvek bili uz nas. Trenutno je najvažnije da ostanu kod kuće. Veoma je bitno da budemo bezbedni jer možemo izgubiti mnogo. Potrebni su nam kada se sve ovo nastavi, bez njih mi nismo ista ekipa, i verujem da ćemo se svi zajedno radovati novim uspesima", podvukao je El Fardu Ben.