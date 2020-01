Vulićević završio karijeru, ostaje u klubu!

Fudbaler Partizana Miroslav Vulićević završio je igračku karijeru, a ostaće u klubu gde će raditi kao trener.





"U sportu uvek može više, ali kada se okrenem, ja sam zadovoljan svojom karijerom. Da mi je neko rekao da ću biti ovde, ne bih verovao. Puno trofeja, preko 200 utakmica, lepih trenutaka. Sve bih oberučke prihvatio da sam mogao da biram kao dete. Kao što se kaže, mada se jedna vrata zatvore, druga se otvore. I, zato hvala ljudima iz kluba koji su me pozvali da ostanem u Partizanu. Nadam se da će ta trenerska karijera biti još uspešnija nego igračka. Šta god da sam uradio na terenu, neka mi ne zamere, sve je to bilo u afektu i u žaru igre", rekao je Vulićević na oproštajnom koktelu.



Vulićević je zahvalio pre svega porodici bez koje, kako je naveo, ne bi bio to što jeste, jer je ona najviše trpela, zatim trenerima sa kojima je radio tokom karijere i novinarima.



Predsednik Partizana Milorad Vučelić je kazao da je Vulićević uvek bio posvećen klubu.



"Ovo su situacije u kojima ima patetike i osetljivosti. Malo je igrača koji u tako srčano igrali za Partizan. Secam se tvog povredjenog ramena u finisu sezone i kako si se vratio. I uvek bio predan i posvećen Partizanu. Veliki borac koji je bio borben i umeo je da igra fudbal. Sve to spojio je u jedno. Verovatno je mogao da nastavi da igra fudbal, sigurno je mogao još da pruži, ali je odlučio da karijeru završi u Partizanu. Dao nam je mnogo i nadam se da mi je Partizan i uzvratio", kazao je Vučelić.



Vučelić je naveo da će Vulićević u omladinskoj školi Partizana moći da prenese na buduće generacije sve što je naučio.