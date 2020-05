Vulić priziva duplu krunu!

Fudbaler Crvene zvezde Miloš Vulić rekao je danas da je cilj crveno-belih osvajanje duple krune.







"To nam je cilj. Treba nam još jedna pobeda da matematički obezbedimo titulu, a onda ćemo sve misli da usmerimo na Kup. Hoćemo duplu krunu i nadam se da ćemo uspeti da je osvojimo", rekao je Vulić za klupski sajt.



Izabranici Dejana Stankovića su se na današnjem treningu nadmetali na dva gola kako bi sutrašnji meč protiv omladinaca Zvezde dočekali što spremniji.



"Baš zanimljiv trening. Prija nam kad igramo fudbal i kad smo u kontaktu sa loptom. Zaista pravo osveženje posle dva meseca. Iza nas je nedelja napornog rada, uglavnom smo bili fokusirani na snagu, kako bi fizički bili što spremniji za nastavak šampionata", rekao je Vulić.



"Danas smo igrali na dva gola, a sutra nas čeka ta utakmica protiv omladinaca, za koju verujem da će biti kvalitetna provera za obe strane", dodao je on.



Bez obzira na to što je utakmica koja je na programu sutra od 10.30 prijateljska, on je istakao će je prvotimci Zvezde shvatiti takmičarski.



"Oni su željni fudbala koliko i mi. Imamo posle dužeg vremena priliku da odigramo utakmicu, shvatićemo je takmičarski, iako je vrlo prijateljska. Našim talentima bih poručio da udju opušteno u meč, jer samo tako mogu da pokažu sav kvalitet koji poseduju. Nadam se da će sutra svi uživati u dobrom fudbalu", rekao je Vulić.