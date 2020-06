Vukanović: "Sve smo bliži duploj kruni"

Fudbaler Crvene zvezde Aleksa Vukanović rekao je danas da ekipa teži ka tome da pobedi svaku utakmicu i da je trijumfom nad Indjijom sve bliža "duploj kruni".





"Odigrali smo dobar meč. Od samog starta se videlo da hoćemo da pobedimo i da smo došli u Indjiju da obezbedimo prolaz u polufinale. Bilo je teško vreme, nezgodan teren, ali nismo se obazirali na to, već smo samo razmišljali o trijumfu. Više od dva meseca smo trenirali u četiri zida, potrebno je vreme da sve to bude onako kako smo zamislili, ali danas smo bili na visini zadatka i zasluženo pobedili", rekao je Vukanović za sajt kluba.



Zvezda je sa 2:1 pobedila Inđiju u gostima i plasirala se u polufinale Kupa Srbije.



"Težimo ka tome da pobedimo svaku utakmicu, u tome se ogleda veličina Crvene zvezde. Još samo nekoliko koraka nas deli do osvajanja duple krune i mnogo me raduje ta činjenica. Nadam se da ćemo uspeti da, posle prvenstva, osvojimo i kup", kazao je Vukanović.



On je naveo da je zadovoljan svojom formom, ali je istakao da ima prostora za napredak.



Vukanović je pozvao Zvezdine navijače da u što većem broju dođu za vikend na utakmicu sa Radnikom u Super ligi.