Vraćaju se jači da vrate Partizan tamo gde mu je mesto!

Sejdubom Sumom i Milošem Jojićem, koji su posle oporavka od povreda danas prvi put trenirali. Kako je tokom popodneva i najavljeno iz Partizana , večeras je objavljen i razgovor sa, koji su posle oporavka od povreda danas prvi put trenirali.







U razgovoru za Partizanov YouTube kanal , Sejduba Suma se prisetio svega što mu se dogodilo i opisao kako je prolazio kroz ovaj za njega težak period.





''Kad se to dogodilo tokom meča, nisam mogao da vidim jasno, bio sam zabrinut šta se desilo u tom trenutku. Posle toga, razgovarao sam sa lekarima i bio sam vrlo tužan, loše sam se osećao kad mi je doktor rekao da moram u bolnicu. Kad sam otišao u bolnicu rečeno mi je da za mene nije bezbedno da igram mesec dana. Rekao sam 'o, Bože, mesec dana da budem kod kuće i da ne radim ništa'?! To je za mene bilo ludo i to me je ubijalo.



Dve nedelje sam imao krv u oku, ali sa terapijom svakog dana, krv se polako povlačila. Doktor mi je rekao da ne radim ništa, ni da vozim bicikl, ni da trčim, nikakve fizičke aktivnosti, ja sam ispoštovao sve to i tih dana nisam radio apsolutno ništa.



Znao sam da kad se vratim, da ću se vratiti jak i jedva čekam da počnem da igram. Ovo je moj prvi trening, nekoliko dana biće 'lagano' (rekao je na srpskom prim.aut.), bez kontakta, posle toga idem na kontrolu, a kada počnem da radim sa ekipom, vratiću se jači'', poručio je Suma.





Miloš Jojić bi uskoro takođe trebalo da se stavi na raspolaganje treneru Stanojeviću. Za sada je, kao i Suma, počeo sa laganim treninzima.





''Vraćam se posle dve nedelje. Povreda je nastala posle prve utakmice, posle tog derbija. Osetio sam neko naprezanje u predelu prednje lože, ali taj bol nije bio veliki, mislio sam da mogu da igram preko bola. Protiv Bačke sam potom igrao 90 minuta, tek posle toga sam obavio pregled, ustanovljen je problem i odlučili smo da napravimo pauzu.



Od ranog jutra sam bio aktivan, potom je sledila terapija od 2-3 sata, pa hiberbarična komora i praktično po čitav dan sam bio aktivan kako bih se što pre vratio'', istakao je Jojić.

Bez njega u ekipi, Partizan je osim par novih pobeda, doživeo i poraz od Radničkog u Nišu (1:0).





''Da izuzmemo tu utakmicu u Nišu, odradili su momci dobar posao i mislim da Partizan u poslednjih par mečeva igra bolje.



Novi trener donosi nove zahteve, ima i novih lica u ekipi, nije lako, za svaku promenu je potrebno strpljenje i rad i mislim da smo na pravom putu da vratimo Partizan gde mu je mesto.



U dogovoru sa lekarima uvodiću se polako i nadam se da ću se za koji dan priključiti ekipi'', zaključio je Jojić.