Vraća se u Zvezdu i čeka šansu kod Stankovića

Stefan Hajdin je odigrao sasvim solidno u Voždovcu u prethodnoj sezoni i istakao je kandidaturu za dres Crvene zvezde u narednoj.



Da li će se to i desiti?



Za sada je sigurno da ne nastavlja u Voždovcu, vraća se u Zvezdu sa kojom ima ugovor, a da li će na novu pozajmicu ili će mu Stanković pružiti šansu, ostaje da vidimo.



On se zahvalio svima u FK Voždovac.



"Želeo bih da se zahvalim svima u FK Voždovac na prelepih godinu dana koje sam proveo na “Krovu”. Pre svega sam srećan jer sam bio okružen dobrim ljudima, kako trenerima i saigračima, tako i ljudima koji rade u klubu. Voždovac je jedan od najstabilnijih klubova u Srbiji u kojem je atmosfera na zaista visokom nivou i srećan sam što sam imao prilike da se i lično uverim u to. Boravak u Voždovcu napravio je od mene boljeg čoveka i zahvalan sam na prilici koju sam dobio. Još jednom hvala svima, od Uprave kluba, medicinskog bloka, saigrača, ekonomata, bilo mi je zadovoljstvo i srećan sam što vrata Voždovca ostaju uvek otvorena za mene", rekao je Hajdin.