Voždovčev fudbaler: "Čast je biti iza Jovića i Vlahovića"

Voždovac će u četvrtom kolu Super lige Srbije gostovati Radu na Banjici, samo dva meseca nakon poslednjeg susreta dva tima na istom mestu.



Tada su "zmajevi" pobedili sa 0:2, a golove su postigli Stefan Hajdin i Dragan Stoisavljević.



Stoisavljevićev pogodak bio je značajan zbog mnogo toga, izmedju ostalog i zbog toga što je to bio njegov debitantski pogodak u Super ligi koji ga je svrstao na treće mesto liste najmladjih strelaca u našem elitnom takmičenju.



"Naravno da mi je meč na Banjici ostao u lepom sećanju i jedva čekam sutrašnju utakmicu. Velika je stvar biti medju najmlađim strelcima, iza igrača kao što su Vlahović i Jović i nadam se da ću sutra ponoviti partiju iz prošlog meča u krunisati je opet golom", rekao je 16-godišnji Stoisavljević, prenosi klub.



Obzirom da je Voždovac ove godine najmladja ekipa u Super ligi, Stoisavljević je naveo da puno znači podrška starijih igrača koji imaju iskustva.



"Istina je da je Voždovac ove godine oslonjen na mladje igrače, ali tim je takodje nadopunjem starijim fudbalerima koji nama mnogo pomažu. Stojčev, Putinčanin i Gajić su pravi lideri i neko na koga možemo da se oslonimo uvek. Nemanja Pejčinović je ostao sa nama, na njega ne treba trošiti reči... To su fudbaleri od kojih možemo mnogo da naučimo i privilegija je igrati sa njima", rekao je on.



Utakmica Rad - Voždovc igra se sutra od 20.00 na stadionu "Kralj Petar Prvi".