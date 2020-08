Voždovac spreman za praznik fudbala

Trener fudbalera Voždovca Jovan Damjanović rekao je danas da će njegova ekipa, ako želi dobar rezultat protiv Vojvodine, morati da podigne nivo igre u svakom segmentu.







"Očekuje nas praznik fudbala na našem stadionu, u goste nam dolazi renomirani protivnik, učesnik evropskih takmičenja i osvajač Kupa i to je dodatni motiv za nas. Pobedom protiv Indjije potvrdili smo da se vraćamo na željeni kolosek i na ono kako bi ekipa trebalo da izgleda na terenu", rekao je Damjanović, prenosi klub.



Fudbaleri Voždovca u nedelju dočekuju Vojvodinu, u utakmici trećeg kola Super lige Srbije.



"Duel sa protivnikim iz vrha našeg fudbala odlična je prilika da se nadigravamo i podignemo nivo igre u svakom segmentu. Ako želimo da ostvarimo dobar rezultat, to je će biti neophodno. Vojvodina ima odličan tim, prepoznatljiv stil igre, očekuje nas sjajna utakmica, u to nema sumnje", dodao je on.



U meču protiv Indjije debitovao je i Nikola Stanković, novopridošli levi bek koji je saradjivao sa trenerom Nenadom Lalatovićem u Radničkom iz Niša. Stanković takodje poziv na oprez pred utakmicu sa “Lalama”.



"Očekuje nas jako teška utakmica sa timom koji ima odlične pojedince i stručni štab sa kojim sam imao prilike da saradjujem. Iz svega zaključujem da će ekipa Vojvodine doći na 'krov' jako motivisana da odnese bodove kući. Oni izlaze iz dva meča u kojem su osvojili dva boda tako da nema sumnje da će im osvajanje sva tri boda na našem stadionu biti imperativ", rekao je Stanković.



"Raduje me što smo osvojili prve bodove u prošlom kolu i motivisani dočekujemo Vojvodinu i u nedelju očekujem meč sa puno dinamike i visokim tempom i nadamo se najboljem. Ako budemo na nivou kao protiv Indjije, mislim da rezultat neće izostati", dodao je on.



Utakmica se igra u nedelju na stadionu Voždovca od 20.30.