Voždovac potpisao profesionalni ugovor sa najmlađim debitantom u Super ligi

"Jako sam srećan zbog ugovora i podrške koju svakodnevno osećam od svih u klubu, počevši od trenera i uprave, kao i od saigrača. Zaista je zadovoljstvo biti deo ovog tima. Nadam se da ću opravdati poverenje koje klub ima u mene, i da ću strpljivim i marljivim radom doći do što više golova u dresu Voždovca", izjavio je Stoisavljević za sajt kluba.



Sportski direktor Voždovca Jovan Damjanović nije krio zadovoljstvo zbog toga što je mladi napadač potpisao prvi profesionalni ugovor.



"Dragan je izdanak naše omladinske škole i dugo je sa nama, što je još jedna stvar koja me čini izuzetno srećnim. Svojim talentom i svojim radom zaslužio je priliku koja mu se pružila. Nadam se da će ovo za njega biti još veći podstrek za dalji rad. Nema sumnje da je budućnost srpskog fudbala jer se dugo kod nas nije pojavio napadač takvih karakteristika, a mi u klubu ćemo raditi na tome da ima sve uslove za napredak kao i do sada", kazao je Damjanović.



Stoisavljević je rođen 2003. godine, a debitovao je u novembru protiv Crvene zvezde na stadionu "Rajko Mitić" čime je postao najmlađi fudbaler koji je nastupio u zvaničnoj superligaškoj utakmici.