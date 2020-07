Voždovac ostao bez kapitena, ali je stigao bivši reprezentativac

Nemanja Nikolić više nije član Voždovca.



Ovaj doskorašnji kapiten tima je završio drugi mandat u redovima "zmajeva" i prešao je u redove Tuzla sitija, ekipe koja se takmiči u Premijer ligi BiH.



"Želeo bih da se zahvalim svima u Voždovcu na sjajnoj saradnji i da poželim ekipi mnogo sreće u narednoj sezoni. Protekle godine smo imali mnogo uspeha i jednu od najboljih polusezona u istoriji kluba i na to sam ponosan. Srećan sam zbog novih izazova u karijeri i jedva čekam da vidim šta me čeka u novoj stranici moje karijere", rekao je Nemanja Nikolić.



Sa druge strane, u ekipu stiže Nikola Stanković, nekadašnji kapiten Radničkog iz Niša i fudbaler koji je kao reprezentativac Srbije odigrao jednu utakmicu protiv Katara 2016. godine kada je selektor bio Slavoljub Muslin.



"Izuzetno mi je drago što postajem deo kluba kakav je Voždovac. Ne bih trošio reči o organizaciji kluba i korektnosti ljudi koji ga predvode, to je već nadaleko poznato, želeo bih samo da napomenem da sam došao u ovaj klub jer nam se ambicije poklapaju i želim da Voždovac u ovoj sezoni vidim u samom vrhu tabele", rekao je Stanković.