Voša već počela pripreme

Lalatoviću se na današnjem treningu odazvalo 19 igrača: Mladen Devetak, Ranko Veselinović, Siniša Saničanin, Igor Jeličić, Nikola Vasiljević, Arandjel Stojković, Marko Djurišić, Nikola Drinčić, Miljan Vukadinović, Miodrag Gemović, Petar Bojić, Dejan Zukić, Marko Bjeković, Mirko Topić, Mihajlo Nešković, Bojan Matić, Ognjen Djuričin, Nemanja Čović i Jovan Kokir.



Zbog lekarskih pregleda, odsutni su bili golmani Emil Rockov, Nikola Simić i Nemanja Toroman. Oni će se već na popodnevnom treningu priključiti ekipi, objavljeno je na sajtu kluba.



Novajlija na današnjem treningu bio je Miljan Vukadinović (28), desnokrilni fudbaler koji je u redove Vojvodine stigao iz kruševačkog Napretka. On je potpisao ugovor do juna 2022. godine.



Takodje, na današnjem treningu pojavio se i mladi desni bek Marko Bjeković (19), koji je prethodnu polusezonu proveo na pozajmici u Kabelu, a ostaje da se vidi da li će u nastavku sezone nositi dres Vojvodine ili će i drugi deo prvenstva provesti u timu koji se takmiči u Prvoj ligi Srbije.



Uz dozvolu trenera, današnje okupljanje propustili su Eze Vinsent i Djordje Djurić, koji će se već za koji dan pridružiti svojim saigračima, a na današnjem popodnevnom treningu to treba da učini i Lazar Stojsavljević (21), doskorašnji štoper Njuport Kauntija, trenutno 14-plasiranog tima engleske četvrte lige. Prošle polusezone, on je odigrao jednu utakmicu za taj tim i očekuje se da će u narednim danima potpisati profesionalni ugovor sa Vojvodinom.



Što se tiče igrača koji su bili članovi Vojvodine tokom jeseni, izostali su Nikola Petković i Željko Filipović, koji su raskinuli ugovore, kao i Milan Lazarević, Nemanja Vučić i Nemanja Nikolić, na koje Lalatović više ne računa.



Po rečima Lalatovića, ovog januara će sigurno biti još aktivnosti po pitanju transfera igrača.



"Očekuju nas teške pripreme, a za sada nam je došao jedan novi igrač. Očekujem da ih dodje još nekoliko, jer otišla su petorica, a koliko ih ode, toliko treba i da ih dodje. Takodje, sve to treba pripremiti i uigrati, kako bismo na proleće bili oni pravi", rekao je Lalatović.



On je naveo da je Vukadinović kvalitetan igrač i da će sigurno biti veliko pojačanje.



"Dok sam bio trener Čukaričkog i Radničkog, protiv mojih tadašnjih timova je bio možda i najbolji na terenu, te sam uveren da će nam na krilnim pozicijama pomoći u borbi za Evropu", rekao je Lalatović.



Lalatović je najavio da će u ponedeljak održati sastanak s predsednikom kluba Vojislavom Gajićem i generalnim direktorom Dušanom Bajatovićem u vezi sa dovodjenjem još nekih igrača, prvenstveno Momčila Mrkaića (Javor), Bogdana Mladenovića (Žil Visente), Marka Petkovića (slobodan igrač) i Stefana Djordjevića (Radnički).



Lalatović je otkrio i to da je klub u ovom prelaznom roku dobio odredjene "konkretne milionske ponude" za Mirka Topića, ali da je stav kluba takav da on treba da ostane igrač Vojvodine bar do kraja sezone.



Fudbaleri Vojvodine će u FC "Vujadin Boškov" trenirati do 23. januara, a dan kasnije će otputovati na dvonedeljne pripreme u Tursku.