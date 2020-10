Voša sigurna, deveta pobeda Novosađana

Fudbaleri Vojvodine pobedili su na svom Karađorđu ekipu Bačke rezultatom 3:1 (2:0) u 13. kolu Superlige Srbije.



Voša je pitanje pobednika rešila u prvom poluvremenu, koje je obeležio strelac i asistent Zukić.







U 26. minutu, Drinčić je uputio lob pas u šesnaesterac OFK Bačke, gde je Zukić glavom lobovao istrčalog golmana Milojevića i doveo svoj tim u vođstvo.



Već u 40. minutu, bilo je 2:0 za Staru damu i to posle odlične akcije crveno-belih. Bojić je na desnoj strani proigrao Bjekovića, koji je odigrao pas pred gol do Zukića, a on potom vratio loptu do Bojića, koji je preciznim udarcem sa petnaestak metara povisio prednost svog tima.





Uprkos sigurnom vođstvu, Voša je nastavila sa napadima, pa je do novog pogotka došla u 61. minutu. Vukadinović je oduzeo loptu na polovini protivnika, ušao u šesnaesterac, izborio se za poziciju za šut i preciznim udarcem sa desetak metara iskosa postigao gol.



Na drugoj strani, OFK Bačka je uzvratila u 82. minutu. Posle centaršuta iz kornera, volej-udarac sa desetak metara iskosa uputio je Krčmarević i tako postavio konačan rezultat.





Voša je tako ubeležila devetu pobedu ove sezone, osigurala prednost u odnosu na Partizan i makar do nedelje prišla Crvenoj zvezdi na tri boda zaostatka.