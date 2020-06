Voša rasprodala zapadnu tribinu za Partizan!

Fudbalski klub Vojvodina je danas na zvaničnom sajtu obavestila javnost da je rasprodala čitav kontigent ulaznica za zapadnu tribinu, koji je bio namenjen za prodaju za meč Vojvodina – Partizan.



"Za zapadnu tribinu su preostale još samo ulaznice namenjene isključivo navijačima Vojvodine, koji ih, uz pokazano obeležje kluba (majica, dres, šorts itd), besplatno mogu preuzeti u šopu navijača Vojvodine na zapadnoj tribini „Karađorđa“ (pored ulaza broj 2) u četvrtak i petak od 10 do 18 časova", stoji na sajtu Vojvodine.



Takođe, na sajtu možete pronaći i mesto gde možete kupiti preostale ulaznice.



Prodaja ulaznica za preostale tribine vršiće se po sledećem rasporedu:



"četvrtak, 18. jun: U prostorijama kompanije “GIGS TIX” u “Pariskom magazinu” (Kralja Aleksandra 12, Novi Sad) kao i u Vulkan knjižarama u Novom Sadu i Beogradu, od devet do 19:30 časova, moći će da se kupe ulaznice za istok i jug;



petak, 19. jun: Na blagajni na istočnoj tribini (pored restorana „Ognjište“), od 15 do 20 časova, moći će da se kupe ulaznice za istok. Na blagajni na južnoj tribini (pored nekadašnjih teniskih terena), od 15 do 20 časova, moći će da se kupe ulaznice za jug. U prostorijama navijačke grupe Firma na severnoj tribini stadiona, od 17 do 19 časova, moći će da se kupe ulaznice za sever", objavljeeno je na sajtu Vojvodine.



Ulaznice za istok koštaju 500, a za sever i jug 400 dinara.