Voša nema dilemu, protiv Nišlija na pobedu!

"Protiv Radničkog moramo ići na pobedu, jer to nam je jedan od glavnih konkurenata u borbi za Evropu. Ako njih pobedimo, bićemo mnogo bliži ostvarenju glavnog cilja koji smo zacrtali za ovu sezonu i zato nam je jako važno da dođemo do trijumfa", rekao je Đuričin, prenosi klub.



U 23. kolu Superlige Srbije, fudbaleri Vojvodine sutra dočekuju ekipu Radničkog iz Niša.



"Na prošloj utakmici protiv Crvene zvezde, u našoj igri je bilo i dobrih i loših stvari. Doduše, više je bilo onih loših, ali to smo ostavili iza sebe. Atmosfera u timu je odlična i, osim Gemovića i Đurića koji će pauzirati zbog kartona, svi ostali su spremni za meč", rekao je Đuričin.



Pre dva dana, ekipu Radničkog je napustio trener Milorad Kosanović, a umesto njega, brigu o prvom timu preuzeo je bivši trener Vojvodine Radoslav Batak.



"Radnički je promenio tim tokom zime i doveo nekoliko dobrih igrača. Samim tim, moramo da ih respektujemo, kao i svakog drugog, ali ne smemo menjati naše ambicije. Vidim da su pred našu utakmicu promenili i trenera, pošto je umesto Kosanovića došao Radoslav Batak, pa ćemo videti kako će to uticati na njih", rekao je Đuričin.



Utakmica između Vojvodine i Radničkog igra se sutra od 18 časova na "Karađorđu".