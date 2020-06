Vojvodina prekinula ćutanje, nakon navijača oglasio se i klub, evo šta misli o odluci FSS!

Povodom odluke FSS da se finale Kupa Srbije između Partizana i Vojvodine odigra u Nišu, novosadski klub je izdao zvanično saopštenje koje prenosimo u celosti.



"Fudbalski klub Vojvodina obaveštava sportsku javnost da je krajnje neprijatno iznenađen odlukom Fudbalskog saveza naše zemlje da finalna utakmica Kupa Srbije, koja treba da predstavlja svojevrstan praznik fudbala, bude odigrana u Nišu.



Donošenjem odluke da finale Kupa Srbije bude odigrano u gradu koji je 330 kilometara udaljen od Novog Sada, pokazana je težnja da, usled velike udaljenosti i činjenice da će se meč igrati radnim danom, fudbalski klub Vojvodina na finalnom meču bude uskraćen za podršku nekoliko hiljada svojih navijača, kao što je to bio slučaj u svim prethodnim finalima Kupa u kojima smo učestvovali.



Takođe, klub apsolutno razume i solidariše se sa odlukom naših pristalica da ne prisustvuju meču u Nišu, s obzirom na to da je, uzimajući u obzir iskustva iz prethodnih godina, jasno da bi u ovom slučaju polazak na finale morao biti organizovan još u jutarnjim časovima, a povratak u Novi Sad bi, uz njihovo uobičajeno zadržavanje na stadionu nakon meča, bio moguć tek u jutarnjim satima sutradan. To su potpuno nehumani uslovi da bi se bilo kome uputio poziv da dođe i podrži svoj tim na nekom meču.



Fudbalski klub Vojvodina naglašava da je, od devet utakmica koliko je odigrao u okviru finala Kupa, čak sedam puta to bilo u Beogradu i samo jednom u Novom Sadu. Istovremeno nam je potpuno nelogično i neobjašnjivo zašto se domaćinstvo nije moglo odrediti žrebom, tj. izvlačenjem kuglica, pri čemu bi svaki klub imao 50 posto šanse da bude domaćin na svom stadionu?



Uprkos svemu, naša ekipa će učestvovati u finalu Kupa Srbije, znajući da će srca i misli svih navijača Vojvodine biti uz naše igrače", stoji u saopštenju kluba koje je potpisao predsednik kluba Vojislav Gajić.