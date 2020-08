Vojvodina - Partizan na 36 stepeni? Evo šta Savo kaže...

Događaji se ovih dana smenjuju vrlo brzo, pre dve večeri Partizan je u evropskoj premijeri savladao RFS sa 1:0, a već sutra će nastupiti u Novom Sadu protiv Vojvodine, u derbiju šestog kola Superlige.





Trener Partizana Savo Milošević se, posle

se, posle emotivnog osvrta na odlazak Đorđa Ivanovića u ljubljansku Olimpiju , okrenuo najavi sutrašnjeg susreta i izrazio nadu da će njegov tim pružiti maksimum na terenu.





''Bitno je da su se igrači odmorili, videćemo u kom su stanju svi, malo konkretnije posle ove teške utakmice u četvrtak.



Čeka nas jedan od najtežih rivala u našoj ligi, neće biti iznenađenja na terenu, vrlo dobro se poznajemo i meni je s te strane malo lakše kada je u pitanju poznavanje protivnika. To je jedna dobra stvar. Svesni smo i nekih grešaka koje smo činili u proteklom periodu, koje ćemo pokušati sutra da popravimo. Probaćemo da iskoristimo i dobru energiju posle pobede u četvrtak. Svesni smo da će biti teško, ali verujemo da možemo da izađemo na kraj'', izjavio je Milošević.



Prema najavama, sutra nas čeka tropski dan, prognozira se čak 36 stepeni.



''Dobili smo te najave... To je još jedna stvar sa kojom smo već imali problema, ali temperatura će biti ista i za nas, i za njih'', rekao je Milošević.





Maki Banjak se u tandemu sa Vitasom već ustalio u startnoj postavi, Milošević je za sada zadovoljan, ali je i oprezan u pohvalama.





''Svi imamo razloga da budemo zadovoljni, samo da to zadovoljstvo ne pređe u opuštanje i da ovo pređe u kontinuitet. To će doći vremenom.



Svi očekuju nešto na brzinu, a toga nema u modernom fudbalu, moramo da imamo i malo strpljenja, ali za sada je to zadovoljavajuće'', dodao je Milošević.





Sejduba Suma je imao problema sa povredom, ali Milošević na njega sutra računa i očekuje izgaranje na terenu, baš kao i od ostatka ekipe, pogotovo što će moći da se odmore u narednih nekoliko dana.





''On vuče tu povredu članka, i ja bih voleo da znam da li je spreman za ritam od 90 minuta. Posle ove utakmice imamo pauzu, pa zaista očekujem i od Sume i od svih ostalih da daju maksimum'', ističe Milošević.

-





Partizan je od Vojvodine izgubio u poslednjem prvenstvenom meču, a onda je doživeo i bolan udarac u finalu Kupa. Ipak, Milošević ne želi nikakvu ''osvetu'', već pravu sportsku borbu sutra u Novom Sadu.





''Ne bih se bavio brojkama, obe ekipe imaju argumente da se nadaju najboljem sutra. Ne volim reč revanš, to su naši sportski rivali, ne neprijatelji, ali voleo bih da vidim neki dodatni motiv sutra'', konstatovao je Milošević.





Na pitanje o sastavu tima i eventualnim rotacijama kratko je odgovorio:



''Videćete sutra''.