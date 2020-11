Vojvodina kao uvertira za Gent, da li je ovo pravi pristup utakmici sa Novosađanima?

Fudbaler Crvene zvezde El Fardu Ben rekao je danas da njegovu ekipu protiv Vojvodine čeka jedna od najtežih utakmica u srpskom prvenstvu.







"Očekuje nas jedna od najtežih utakmica u prvenstvu. Ekipa Vojvodine je skup odličnih pojedinaca predvodjena dobrim trenerom. Nisu slučajno odmah iza nas na tebeli. Raduje činjenica da smo na stadionu Vojvodine u prethodnom periodu ostvarivali pobede. Moramo biti maksimalno koncentrisani, jer je meč sa Novosađanima prava uvertira pred utakmicu sa Gentom u Ligi Evropa", rekao je Ben za sajt kluba.



Zvezda će u nedelju igrati protiv Vojvodine u Super ligi, a potom joj u četvrtak sledi gostovanje Gentu u četvrtom kolu Lige Evropa.



"Upravo u utakmici sa belgijskim predstavnikom možemo da mnogo toga da rešimo u našoj grupi, jer u smo u slučaju pobede jako blizu našem konačnom cilju, a to je proleće u Evropi. Do sada smo uradili velike stvari na sva tri fronta, u kojima se takmičimo, i verujem da ukoliko nastavimo istim tempom možemo biti sigurni u ostvarivanje naših ciljeva", kazao je Ben.



Njemu je dobro i u reprezentaciji Komorskih Ostrva.



"Zaista sam srećan zbog odličnih rezultata koje sam ostvario sa reprezentacijom Komorskih ostrva. Na pragu smo istorijskog uspeha i veoma mi je drago što sam bio u prilici da pomognem saigračima. Raduje me činjenica da sam posle dobrih partija u crveno-belom dresu upisao pogodak i za nacionalni tim. Nadam se da ću već u nedelju nastaviti sa golovima, jer znam kako zatresti mrežu Vojvodine", naveo je Ben.