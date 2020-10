Vojvodina - Igra sa Zlatiborom, misli na Partizan

Fudbaleri Vojvodine u nedelju gostuju Zlatiboru, u utakmici 12. kola Super lige Srbije.





"Protiv Zlatibora ćemo dati maksimum i pokušati da osvojimo nova tri boda kako bismo ostali na drugom mestu, zajedno sa Partizanom, koji ima isti broj bodova kao i mi", rekao je Šarac, prenosi klub.



Vojvodina ove sezone u prvenstvu ostvaruje promenljive rezultate na gostovanjima, obzirom na to da je na šest utakmica ostvarila tri pobede, jedan remi i dva poraza.



"Imali smo pad u igri na tri-četiri utakmice zaredom, pri čemu smo u pojedinim situacijama iskazali malu dekoncentraciju. Protiv Novog Pazara, u prvih 25 minuta nismo iskoristili tri-četiri stopostotne šanse, a potom smo primili školske golove, kao mala deca. Dobili smo tri gola za 10 minuta i ušli u problem. Potrudićemo se da neutrališemo naše mane i da, ovoga puta, iskoristimo svoje šanse", rekao je Šarac.



Šarac je naveo da su svi igrači, osim golmana Nikole Simića, zdravi i spremni za predstojeći meč.

"Imamo 16-17 dobrih igrača i ko god od njih da zaigra, ako da 100 odsto, tu nema neke velike razlike. Najbitnije je to da nas krasi dobra atmosfera i da funkcionišemo po principu 'svi za jednog - jedan za sve', a mislim da se to odražava i na teren", rekao je on.



Utakmica između Zlatibora i Vojvodine igra se u nedelju na Gradskom stadionu u Užicu od 14.00.