Vojvodina briljira na pripremama, Lalatović uveren - ovaj fudbaler će ''eksplodirati'' na proleće!

Po dolasku u Belek, ekipa Vojvodine je najpre remizirala sa ukrajinskim Šahtjorom (1:1), a danas je ostvarila i prvu pobedu, i to u duelu sa bečkim Rapidom, rezultatom 2:0.



Pobedu ''Lalama'' svojim golovima doneli su Mrkaić u 29. i Čović u 59. minutu meča. Mrežu rivala prvi je zatresao Saničanin, već u petom minutu, ali je njegov gol poništen zbog navodnog prekršaja.





Posle meča, trener Vojvodine Nenad Lalatović bio je veoma zadovoljan i ponosan na svoje igrače.





''Zadovoljan sam rezultatom, jer znamo kakav je klub Rapid, kakve igrače i kakvu tradiciju ima. Međutim, uvek volim da kažem da i naša Vojvodina ima veliku tradiciju i da je takođe jako veliki klub.







Jako sam zadovoljan sa igrom i u prvom i u drugom poluvremenu, kao i sa pristupom. Igrači su ispunili sve ono što sam tražio i prikazali ono što radimo na treninzima do poslednjeg atoma snage, a to donosi rezultat. Rekao sam im da u modernom fudbalu, ako ne uđete u meč sa 200 posto i ne igrate u oba pravca, onda ne možete pobediti timove kao što su Šahtjor i Rapid.







Protiv Šahtjora smo takođe odigrali odlično i za sada sam stvarno jako zadovoljan. Momci dobro rade i treniraju, žele da mi se dokažu i izbore za mesto među startnih 11, zbog čega sam jako ponosan'', izjavio je Lalatović, a prenosi klupski sajt.



Strelac drugog gola Nemanja Čović jesenas je pauzirao zbog povrede, ali sada najavljuje velike mogućnosti u prolećnom delu sezone. Lalatović očekuje njegovu ''eksploziju'' tokom proleća.







'' Čović je jako kvalitetan igrač i meni je bila velika želja da on dođe. Žao mi je što se povredio, jer da nije bilo tako, on bi bukvalno eksplodirao kod nas, ali uveren sam da će se to tek desiti.







Dao sam mu šansu da odigra 25-30 minuta, ali pošto je utakmica tada postala jako gruba, nisam hteo ništa da rizikujem i ubacio sam Mladenovića, koji se takođe pokazao u jako lepom svetlu.







Atmosfera je stvarno sjajna, porodična, pobednička. Igrači se druže i ja volim kad vidim da su nasmejani i da se drže zajedno, jer kada je tako, onda dođe i rezultat'', poručuje Nenad Lalatović.







Vojvodina: Rockov (od 46. Simić) – Stojković (od 46. Bjeković, od 82. Mirić), Đurić (od 46. Andrić), Saničanin (od 46. Stojsavljević), Devetak (od 46. Đorđević) – Drinčić (od 46. Đurišić), Topić (od 46. Zukić) – Vukadinović (od 46. Đuričin), Bojić (od 46. Kokir), Gemović (od 46. Nešković) – Mrkaić (od 46. Čović, od 71. Mladenović).



Rapid: Noflah (od 46. Gartler) – Murg, Grahovac, Hofman, Grajml – Kara, Arase, Hajdari, Šuster – Božić (od 71. Savić), Vunš (od 71. Demir).