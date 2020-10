Vlado Čapljić o ''Šajberovom kolu'' i surovom odlasku iz Partizana

Prošle nedelje smo imali pauzu, a već večeras novo izdanje sve popularnije emisije ''Kao nekada'' na TV Arena Sport, koja se realizuje u saradnji sa '' AdmiralBet -om''.





Gost u studiju uoči večerašnjih prvenstvenih mečeva i novog multiprenosa bio je Vlado Čapljić, nekadašnji fudbaler Željezničara, Partizana i zagrebačkog Dinama, a sada trenera u Partizanu.





Nije moglo bez prisećanja na 1986. godinu i ono čuveno ''Šajberovo kolo'' posle kog je Partizanu titula najpre poništena, jer nije želeo da igra ponovljeno poslednje kolo, a onda naknadno i priznata odlukom nadležnog suda.





Vlado Čapljić je bio član te Partizanove šampionske generacije, ali zbog kartona nije bio u sastavu tima protiv svog bivšeg kluba Željezničara (4:0) u meču poslednjeg kola.







''Na kraju je ispalo da je celo kolo neregularno od toliko utakmica... Interesantno je da je Zvezda u kratkom periodu povela sa 3:0 i nije nam bilo prijatno. Ali, kad se završi ovako, svako može da razmišlja kako njemu odgovara. Moj komentar je i tada bio da smo završili prvenstvo i otišli na odmore. U klubu su nam rekli da ne igramo to kolo i našom odlukom da ne igramo, mi nismo prihvatili da je naša utakmica bila neregularna.



Činjenica je jedna, kako god da je završeno, imali smo najbolji tim i igrali najlepši fudbal. I na terenu, i sudski smo osvojili zasluženo ovu titulu'', poručio je Čapljić.

Partizan je napustio u zimu 1988. godine, iako to nije želeo. Bio je to verovatno za njega emotivno najteži period u karijeri, jer se osetio potpuno odbačenim od svog kluba, i to u trenucima kada je doživeo veliki porodični gubitak.







''Nisam ni želeo da idem iz Partizana, imao sam ugovor, ali zbog nesporazuma sa tadašnjim trenerom Jusufijem i njegovim pomoćnikom Bajom Marićem, osetio sam da tu nisam dobrodošao. Na sahranu oca mi niko nije došao iz kluba i osetio sam se odbačenim. Zato sam otišao u Dinamo.



Partizan mi je uz određeno obeštećenje dozvolio da napustim klub. Između Vojvodine i Dinama izabrao sam Dinamo'', otkrio je Čapljić.

