Vitas o Partizanu i stvarima koje se ne zaboravljaju! Navijači će ga obožavati zbog ovoga!

Uroš Vitas je novo pojačanje Partizana u zadnjoj liniji, nakon dugih pregovora sve je rešeno i crno-beli su dobili igrača na kog ozbiljno mogu da računaju.



Uroš Vitas je dete Partizana, on je zajedno sa Milošem Jojićem, Darkom Brašancem, Nikolom Trujićem i drugima činio sjajan tim koji je projurio kroz mlađe kategorije. Predvodio ih je Slađan Šćepović.



"Čuo sam se sa čika Šćepom baš juče. Kako je zazvonio telefon, a ja se predstavio, usledelo je ono njegovo čuveno : ‘Gde si Vitas?’ Mislim da to niko ne može da izgovori kao on! Tu smo bili Zeka Jojić, mi smo ga zvali ‘Zuba’, Brašanac, Trujić, ja… Sinoć sam baš gledao Braša, pratim i Zeku, vidim da je u Austriji sad. Iskreno, baš duboko uzdahnem kad se setim te generacije.





Bilo je mnogo nas koji smo došli iz raznih delova zemlje i često čujem kako ljudi govore da smo imali teško detinjstvo. Ja mislim da smo imali savršeno detinjstvo zahvaljujući Partizanu! I dan danas imam naše zajedniče fotografije, isečke iz novina… Te stvari se nikad ne zaboravljaju", rekao je Uroš Vitas za sajt Partizana.



Ono što mu se posebno sviđa jeste sastav Partizana.



"Partizan je napravio fantastičnu grupu! Rekao bih spolja gledajući da je hemija u timu neverovatna! Siguran sam da je to jedna od stvari na kojima je Savo Milošević insistirao. Činjenica da je trener želeo da pojačam jednu takvu grupu me jako raduje i još jednom ponavljam da ću apsolutno sve podrediti timu i klubu. Zdrav sam i spreman sam da radim. Siguran sam da ću uz podršku stručnog štaba vrlo brzo dostići takmičarski nivo. Još jednom ponavljam da sam presrećan što sam u Partizanu", ističe Vitas.











Jedna iz Vitasove privatne kolekcije, foto: FK Partizan





"Gledao sam utakmice Partizana u prvom delu šampionata i sada sam ispratio i pripremne mečeve. Hajde da odgovorim jednom floskulom, a to je da je zdrava konkurencija uvek dobrodošla. Siguran sam da će svako dobiti svoju šansu, a opet svi treba da smo u službi tima. Na nama je da je iskoristimo najbolje što umemo", rekao je on nakon čega je naglasio da crno-beli moraju osvajati trofeje.



Inače, Vitas je uzeo dres sa brojem 15.