Više nije član Partizana - Stranac tužio crno-bele i dobio spor!

Musa Ndžaji nije više član Partizana, došlo je do raskida saradnje jer ovaj fudbaler nije bio zadovoljan u dresu crno-belih.



Kako se sve desilo, Musa je objasnio za norveške medije.



"Dugovali su mi novac. Baš veliki iznos. Podneo sam žalbu FIFA, imali su rok od tri dana da mi daju raskid i isplate sredstva koja sam potraživao", rekao je on.



"Kad su me isplatili, odlučio sam da pričam sa trojicom direktora i advokatom o svom statusu. Iako sam imao dobre ljude oko sebe, osetio sam da je trebalo sam da se pojavim na sastanku. Bilo je čudno, ali su mi garantovali da se ništa slično neće ponoviti.







Rekao sam im da imaju dve opcije: da mi dozvole da treniram do leta i tako rehabilitujem karijeru novom pozajmicom ili (transferom ili da odmah raskinemo ugovor", rekao je Musa Ndžaji, prenosi "Telegraf".

Ovaj norveški krilni igrač je sezonu počeo u Partizanu, potom je otišao na pozajmicu u Ods, a došlo je do povrede Ahilove tetive nakon čega je došlo i do novih problema na relaciji Partizan-Ndžaji.