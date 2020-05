Vinsent Eze protiv ''svojih'': ''Vojvodina je sjajan tim''

Posle pauze od 76 dana biće nastavljeno takmičenje u Super ligi Srbije, a do kraja će se odigrati samo četiri kola, bez plej-ofa i plej-auta.





"Očekujem vrlo tešku utakmicu. Odlično poznajem Vojvodinu, sjajan su tim. Bio sam njihov član u prvom delu sezone, dobro se sećam i utakmice na Banovom brdu, kad je bilo 0:0. Obzirom da oba tima imaju ambicije da naredne sezone nastupaju u Evropi, verujem da nas čeka kvalitetan meč", rekao je Eze, prenosi klub.



Derbi meč igraće se u Novom Sadu, gde će Vojvodina sutra od 17.00 dočekati Čukarički, u duelu dve ekipe koje se bore za plasman u Evropu.



"Naravno, bio bih presrećan ukoliko moj sadašnji tim ostvari pobedu. Dobro smo trenirali, slušali sve što nam stručni štab priča. Idemo u Novi Sad u pozitivnom raspoloženju, nadam se da ćemo se tako i vratiti", rekao je Eze.

Nigerijac je, zbog povrede, u dresu Čukaričkog odigrao do sada samo dva meča.



"Na nesreću, imao sam problema sa donjim delom leđa, ali sam se uz pomoć fizioterapeuta i specijalnog programa rada na treninzima oporavio. Sada sam spreman za izazove koji nas očekuju u najbitnijem delu sezone, počevši od duela sa Vojvodinom", kazao je Eze.



Eze nije želeo da zapostavi ni takmičenje u Kupu Srbije.



"To je još jedan put do plasmana u Evropu. Dobro poznajem i ekipu Radničkog, uvek su mečevi sa njima bili zanimljivi. Odlična stvar za nas je što ćemo meč četvrtfinala igrati u Beogradu. Nadam se prolasku u narednu rundu, gde bi nas opet čekao težak rival", rekao je on.



