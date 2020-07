Vezista na izlaznim vratima Marakane, Zvezdina potera za napadačem se nastavlja, trojica na meti!

Crvena zvezda traži novog napadača i to nije tajna.Klub želi da proda Ričmonda Boaćija i Milana Pavkova, čini se da će jedino Tomane ostati, ali to ne znači da neće imati paklenu konkurenciju.Kako piše Sportski žurnal , prvi pik za dolazak na Marakanu ostaje Anderson Oliveira.Brazilac iz Famalikaoa je profil napadača kakvog Zvezda traži, mlad je (1997) i brz, međutim u čitavu priču se uključila i mogućnost da iskusni Slovenac Tim Matavž posle rastanka sa Viteseom takođe pojača "crveno-bele".Matavž je ponuđen srpskom šampionu preko određenih menadžera, pa se čeka odgovor iz Ljutice Bogdana.Treće ime je i dalje tu, Mateo Rategi još uvek figurira kao potencijalno pojačanje koje bi došlo u Zvezdu na pozajmicu iz Boke juniors.Argentinac navodno želi određene garancije da će dobiti prostora da igra, no sve zavisi od potencijalnog dolaska Andersona Oliveire.Isti izvor prenosi da je Dušan Jovančić blizu odlaska iz kluba, za njega je zainteresovan Al Tavon iz Saudijske Arabije koji je spreman da isplati 800.000 evra na ime obeštećenja