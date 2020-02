Veliki intervju Baneta Ivanovića - o Čelsiju, Lampardu, Azaru i šansama Srbije na putu ka EP!

Fudbaleri Zenita nalaze se na pripremama u toplijim krajevima, na jugu Španije, tačnije u gradu Alikanteu, a to je bio idealan povod da španska Marka odradi veliki intervju sa Branislavom Ivanovićem.



Naš Bane predvodi Zenit do nove titule u ruskoj Premijer ligi, njegov tim na polusezoni ima 10 bodova više od Krasnodara i praktično u Sankt Peterburgu već hlade šampanjac.



"Iskreno, to je lepa prednost, ali i dalje ima još mnogo da se igra. Ruska liga je prilično teška i zahtevna. Moramo da ostanemo fokusirani i ne smemo da se opustimo, jer ako kiksnemo dve, tri utakmice, možemo biti u problemu."



Zenit je, nažalost, ispao iz Lige šampiona, i pored toga što je osvojio sedam bodova u grupi sa Lionom, Benfikom i Lajpcigom.



"To je bilo veliko razočarenje, ali taj rezultat daje pogrešnu procenu našeg prvog dela sezone. Moglo je da bude drugačije da smo se plasirali u osminu fnala, ali to je iza nas i to ne možemo da promenimo. Sada treba se fokusiramo na odbranu titule i da osvojimo Kup Rusije. I dalje smo u igri za dva trofeja, koji i jesu naš cilj."









Na pitanje o ugovoru koji mu ističe 30. juna, Ivanović ističe:



"Ne znam šta donosi budućnost, ali nadam se da će biti u najboljem redu kao i do sada. Šampioni smo dve godine zaredom, i kada sednemo za sto da pregovaramo, verujem da ćemo svi biti pozitivni. Nadam se najboljem."



Iako puni 36 godina, Ivanović kaže da u fudbalu godine nisu bitne.



"Najvažnija je ambicija i želja da pobeđuješ na svakoj utakmici. Oduvek sam govorio da u fudbalu godine nisu bitne. Najvažniji su rezultati i da li si spreman da se takmičiš, da budeš fizički i psihički spreman na sve, motivisan. Mislim da je moja uloga u Zenitu znatno veća od same uloge kapitena, jer u svemu moram da budem primer. Takođe, važan je i balans između mlađih i neiskusnijih igrača i nas starijih..."



U poređenju sa tim, Bane se osvrnuo na period kada je on stigao u Čelsi kao veoma mlad igrač.



"Nisam mnogo igrao, nisam imao dovoljno iskustva, a tim je već bio formiran i to je bio težak period za mene. Avram Grant je bio trener, u junu je stigao Solari i dao mi više minuta. Onda je došao Gus Hidink, koji mi je dao veliku priliku, igrao sam mnogo utakmcia, stekao samopouzdanje, ali moj najbolji period u Čelsiju bio je sa Karlom Anćelotijem."



Nije bila neizbežna tema ni Frenk Lampard.



"Frenk je prava osoba, na pravom mestu i siguran sam da će biti uspešan. Problem sa trenerima jeste što se sve meri kroz rezultate i trofeje, ali ja mislim da mnogi rade odličan posao i da im nije lako. A ako Lampard bude i trener, kao što je bio i igrač..."



Kako je Marka madridski list, Eden Azar je bio jedna od važnih tema, kao bivši saigrač Baneta u Čelsiju.



"Mislim da se Eden fizički ne oseća najbolje. Bio je povređen u nekoliko navrata, ali svi znaju da je Azar jedan od najboljih igrača i da će to i dokazati. Za mene je od jedan od najboljih na svetu. Biće mnogo lakše kada ne bude povređen. Real Madrid je najveći tim na svetu, pritisak je drugačiji nego u Premijer ligi, ali sam siguran da može sve da prebrodi i bude vođa Reala. Imao sam tu sreću da ne igram često protiv njega."



Ivanović je, naravno, govorio i o šansama reprezentacije Srbije da se plasira na EP koje čekamo tačno 20 godina.



"Biće to težak dvomeč, to je prvi put u istoriji da Srbija igra neku baraž utakmicu, a to je potpuno drugačije. Mislim da Srbija ima veliku priliku da se plasira na Evropsko prvenstvo. Biće veoma teško, ali Srbija zaslužuje da se plasira. Sve ide u pravom smeru."