"Večiti" derbi - Spasavanje sezone ili rešena trka?

Pobeda reprezentacije Srbije u Oslu, najbolja igra našeg nacionalnog tima posle ko zna koliko godina i dolazak na samo korak od plasmana na Evropsko prvenstvo vratila je nadu u srpski reprezentativni fudbal, a ono čemu se sada svi nadamo je da će nam i naši najbolji klubovi prikazati kvalitetan fudbal u 163. večitom derbiju. Duel Partizana i Crvene zvezde igraće se u okviru 11. kola Linglong Superlige Srbije i zakazan je za nedelju u 17 časova na stadionu u Humskoj.



Navikli smo decenijama unazad da je ''vatrena'' atmosfera na tribinama jedno od najupečatljivijih obeležja derbija, ali ovoga puta zbog pandemije koronavirusa toga neće biti, pa ćemo naredni susret ''večitih rivala'' moći da gledamo samo preko TV ekrana.



Biće to prvi prvenstveni derbi bez publike još od proleća 2008. godine, kada su se Crvena zvezda i Partizan sastali pred praznim tribinama ''Marakane'', ali to crveno-belima tada nije smetalo da zabeleže ubedljivu pobedu nad najvećim rivalom - bilo je 4:1 za Zvezdu. Ako ste zaboravili, podsetićemo da je tada Partizan poveo na samom početku golom Đorđa Lazića, a Zvezda je okrenula meč u svoju korist golovima Dejana Milovanovića, pa dvostrukog strelca Segunda Kastilja i Nenada Milijaša iz jedanaesterca.













Aktuelni šampion u predstojeći susret ulazi u mnogo boljoj formi i pre svega mnogo boljoj poziciji na tabeli, s obzirom da posle deset odigranih kola Crvena zvezda ima svih deset pobeda i čak osam bodova više od Partizana. U slučaju novog trijumfa, ekipi Dejana Stankovića bi put do nove šampionske titule bio potpuno otvoren, pogotovo ukoliko Zvezda zadrži ovaj nivo forme.



Drugim rečima, mišljenje mnogih je da bi Zvezdina eventualna pobeda u Humskoj suštinski označila i kraj ozbiljne trke za titulu, iako je tek oktobar mesec.



Partizan će sa svoje strane učiniti sve da ishod bude potpuno drugačiji, da se konačno približi lideru na tabeli na podnošljivih pet bodova razlike i da tako ''spasi'' prvenstvo koje bi ponovo postalo koliko-toliko zanimljivo.



Dosadašnji deo sezone bio je za crno-bele prilično turbulentan. Vrlo brzo su, porazima u Novom Pazaru i Novom Sadu, ušli u ozbiljan bodovni zaostatak za Zvezdom, potom je usledila ostavka Sava Miloševića i dolazak Aleksandra Stanojevića na njegovo mesto, a novi ozbiljan udarac za klub iz Humske bilo je i ispadanje iz kvalifikacija za Ligu Evrope.









Zato je finiš prelaznog roka bio veoma zanimljiv u Humskoj, pokušali su crno-beli da značajnije ojačaju svoj tim, u skladu sa zamislima novog šefa struke i uspeli su da angažuju čak petoricu novih igrača - krilnog napadača Filipa Holendera, vezistu Miloša Jojića, levog beka Ivana Obradovića, napadača Žan-Kristofa Bajbeka, a štopera Svetozara Markovića su vratili sa pozajmice iz Olimpijakosa. Istovremeno, Partizan je ostao bez svog najboljeg strelca Umara Sadika koji je pojačao špansku Almeriju, a kasa kluba iz Humske biće punija za pet miliona evra, plus mogućih četiri na kraju sezone ako Almerija uz veliki golgeterski doprinos Sadika uđe u Primeru.



Sve ovo omogućava treneru Partizana Aleksandru Stanojeviću pregršt mogućnosti za iznenađenja kada je u pitanju sastav ekipe u predstojećem derbiju. Očekuje se i promena formacije, po svemu sudeći će to biti 3-5-2 umesto dosadašnje 4-2-3-1, ali pitanje je da li će Stanojević moći odmah da računa na svu petoricu novajlija, s obzirom da neki od njih, pre svih Obradović dugo nisu igrali takmičarske utakmice. U svakom slučaju, Partizanova prednost bi, osim domaćeg terena, mogao da bude i znatno veći izbor igrača nego do sada, biće zanimljivo videti šta je Stanojević smislio za derbi.













Veliki izbor igrača ima i Crvena zvezda, koja će izvesno biti oslabljena neigranjem Mirka Ivanića, s obzirom da je početkom ove nedelje otkriveno da je Zvezdin vezista zaražen koronavirusom. Ipak, od početka sezone se uglavnom iskristalisala i formacija i najbolji tim Crvene zvezde, pa za razliku od Partizana tu ne treba očekivati neka velika iznenađenja.



A ako je Partizanov ogroman motiv da pobedom u derbiju uhvati bodovni priključak za najvećim rivalom, Zvezda će biti silno motivisana da značajno popravi utisak koji je ostavljala u prethodnih nekoliko susreta sa crno-belima. U poslednje četiri utakmice, što u prvenstvu, što u Kupu, Zvezda nije postigla nijedan gol, a Partizan je dobio tri od ta četiri susreta, uz jedan remi (1:0 u finalu Kupa 2019, 2:0 i 0:0 u Superligi prošle sezone i 1:0 u polufinalu Kupa u junu).









Od početka tekuće sezone, Stankovićev tim je mnogo konkretniji u ofanzivi i efikasniji, pa je čak 34 pogotka Zvezda postigla u prvih deset kola Superlige, uz samo tri primljena gola, pa je za očekivati da će u nedelju mnogo ozbiljnije pretiti i Partizanu u odnosu na prethodnih par derbija. Partizan je, opet, imao mnogo problema da probija ''bunkere'', ali kada igra protiv ofanzivnijeg rivala, onda i kvaliteti ofanzivne linije crno-belih više dolaze do izražaja, s obzirom na višak prostora koji im se stvara u takvim mečevima.





Od početka tekuće sezone, Stankovićev tim je mnogo konkretniji u ofanzivi i efikasniji, pa je čak 34 pogotka Zvezda postigla u prvih deset kola Superlige, uz samo tri primljena gola, pa je za očekivati da će u nedelju mnogo ozbiljnije pretiti i Partizanu u odnosu na prethodnih par derbija. Partizan je, opet, imao mnogo problema da probija ''bunkere'', ali kada igra protiv ofanzivnijeg rivala, onda i kvaliteti ofanzivne linije crno-belih više dolaze do izražaja, s obzirom na višak prostora koji im se stvara u takvim mečevima.