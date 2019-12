Vazura otkrio sudbinu stranaca u Partizanu, ključna reč - stabilizacija!

Generalni direktor Partizana Miloš Vazura rekao je danas da klub neće prodati nijednog stranog fudbalera u januarskom prelaznom roku, već da će pojačati ekipu, pošto je transferom Strahinje Pavlovića u Monako obezbeđena finansijska stabilnost.



"Možemo da budemo zadovoljni Evropom, ostaje žal što nismo prezimili, falilo je pet minuta, ali generalno Partizan može da bude zadovoljan svojom igrom. Svi evropski klubovi su videli jedan dobar Partizan, sa mladim igračima. Ta dobra igra krunisana je transferom koji će se dogoditi 1. januara, koji je blizu rekordnog transfera. Zahvaljujući tome Partizan je obezbedio finansijsku stabilnost, ne moramo da prodajemo igrače, najbitnije je da u januaru pojačamo tim u dogovoru sa trenerom", rekao je Vazura na promociji kalendara Partizana za 2020. godinu.



Mediji su prethodnih dana spekulisali da će Umar Sadik napustiti Humsku, pošto su u klub stigle dobre ponude.



"Nećemo prodavati nijednog stranog igrača. Sadik je Partizanov igrač, Partizan se pita. Ekipa koju sada vidite biće pojačana na nekim pozicijama koje struka od nas traži. To ćemo uraditi u januaru da bi ekipa bila spremna za kvalifikacije za narednu godinu", dodao je on.



Partizan je dobro igrao u Ligi Evropa, do poslednje utakmice u grupnoj fazi borio se za plasman u nokaut fazu, ali je golovima primljenim u završnici protiv AZ Alkmara (2:2) ispao iz takmičenja.



Upitan o ciljevima u domaćim takmičenjima, Vazura je rekao da je cilj odbrana trofeja u Kupu i nastavak borbe za titulu.



"Razlika je velika, 11 bodova, nažalost uglavnom našim greškama, umorom, nismo imali dovoljno igrača da neke odmaramo, igrala je standardna ekipa sve utakmice. Desili su se kiksevi, Napredak, vodimo 2:0, a izgubimo 2:3. Videćemo koliko je moguće. Imamo dva derbija, cilj je da pobedimo u svakom, a onda ćemo videti. Moramo da pobedimo i te uslovno male utakmice da se primaknemo što više. Nastavljamo borbu, nema predaje. Imamo dobrog trenera, najboljeg u Srbiji, čestitam mu na rezultatima, svim članovima uprave, zaposlenima u klubu", rekao je on.



Vazura je naveo da će 1. januara novi član stručnog štaba, bivši igrač "crno-belih" Igor Duljaj početi posao i rekao da je ponosan što se velika imena Partizana vraćaju u klub.



"Albert Nađ je na čelu Teleoptika. Pokušavamo da vratimo ljude koji osećaju Partizan i znaju šta je Partizan. Mislim da smo na dobrom putu", dodao je generalni direktor "crno-belih".



Potpredsednik Partizana Vladimir Vuletić rekao je da se klub stabilizovao u poslednje dve godine, što pokazuju sportski rezultati i finansije.



"Ono što je izvesno i sigurno to je da Partizan može da kaže da poslednje dve godine ima slogu, ima uspeh, ima stabilizaciju. Činjenicu da naše snage jačaju svakim novim danom i da u svemu tome možemo da izrazimo zadovoljstvo i kažemo da Partizan jeste na dobrom putu. Partizan danas jeste ozbiljan evropski klub, to pokazuju finansije, to pokazuje sportski rezultat, to pokazuje lepota igre koju danas imamo", rekao je Vuletić.



"Imamo čime da se podičimo, imamo koga da volimo. Mi volimo Partizan i zato srećan vam kalendar Partizana i srećna Nova godina", poručio je potpredsednik "crno-belih".