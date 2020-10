"Valjak" razmontiran u Nišu!

Poraz Partizana od Radničkog iz Niša u okviru Super lige Srbije na "Čairu" rezultatom 1:0 (0:0).





Nakon nešto agilnijeg početka domaćina, ekipa Partizana je uzvratila, imali su loptu u svom posedu, čak su u prvom poluvremenu stvorili nekoliko šansi, ali bez realizacije.



Bajbek je imao prvu šansu kada je njegov udarac nakon prodora Obradovića bio izblokiran, a onda u 22. minutu utakmice dobra prilika za Filipa Stevanovića koji šutira, ali golman Ristić je odbranio udarac.



Imao je Stevanović jedan udarac preko gola kada se donekle i obrukao, baš kao i Asano u istom napadu.



U nastavku odmah izmena Stanojevića koji je ubacio u igru Filipa Holendera upravo umesto Stevanovića i to je dovelo do još agilnijeg Partizana u napadu, ali rezultat nikako da dođe.



Šut Bajbeka u 48. minutu preko gola, a onda i udarac Ivana Obradovića su najavili veoma ofanzivan Partizan u nastavku, a onda je i Holender pokušao, ali je lopta otišla pored gola. Holender je i postigao gol u 69. minutu ali je on poništen zbog faula Makija Banjaka.



U 75. minutu možda i najveća šansa za Partizan kada je nakon prodora Asana, Obradović je bio u odličnoj poziciji da postigne gol, ali je šutirao desnom nogom, slabijom, što je značilo i da promene rezultata nije bilo.



I onda kazna za Partizan, za sve promašaje crno-belih.



Igrao se 78. minut kada je Aksentijević probio po desnoj strani, lopta se nakon njegovog lošeg centaršuta odbila do Pantelića koji fantastično šutira, neodbranjivo, za 1:0!



Crno-beli nisu uspeli do kraja utakmice ništa konkretno da naprave, pa je domaćin na kraju stigao do zlata vredne pobede.