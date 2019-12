Uzbuna na Marakani, stigla ponuda za Marina!

Dejan Stanković će imati pune ruke posla u Crvenoj zvezdi, a ono sa čime će morati da se suoči jeste sa statusom kapitena Marka Marina.Ofanzivni vezista do sada nije iskazivao nameru da napusti Beograd i pored ponude Al Sada prošle zime, ali nakon nove bi mogao da razmisli.Prema pisanju Sportskog žurnala , neimenovani klub iz Saudijske Arabije raspituje se za usluge Zvezdinog kapitena kako bi ga doveo već u januaru, ponuda je spremna, ali detalji su za sada nepoznati.Klub bi voleo da ga zadrži barem do kraja sezone, ali neće Marinu praviti problem ukoliko želi da promeni sredinu s obzirom na to koliko je dao klubu u prethodne dve sezone.Dakle, sve je na kapitenu "crveno-belih"...